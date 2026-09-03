Rijerine reči zapalile fitilj: Gaštarov dobio poziv u A reprezentaciju

Devetnaestogodišnji fudbaler dobio je poverenje španskog stručnjaka i u duelima protiv Čukaričkog i Zemuna u Mozzart Bet Superligi Srbije proveo na terenu svih 90 minuta. Pokazao je zrelost, sigurnost i kvalitet koji nisu promakli ni stručnom štabu šampiona Srbije, a posebno je impresionirao Rijeru.

Dobre igre u klupskom dresu nisu prošle nezapaženo ni van granica Srbije. Selektor Makedonije, Goce Sedloski, odlučio je da Gaštarovu uruči prvi poziv u seniorski nacionalni tim za predstojeće mečeve Lige nacija.

Mlada nada Crvene zvezde tako će imati priliku da debituje već krajem septembra i početkom oktobra, kada Makedoniju očekuje zahtevan ciklus utakmica protiv Švajcarske, Slovenije i Škotske. Makedonci takmičenje otvaraju 26. septembra protiv Švajcarske na domaćem terenu, tri dana kasnije gostuju Sloveniji, potom 3. oktobra dočekuju Škotsku, dok će 6. oktobra ponovo odmeriti snage sa Švajcarskom u gostima.

Piše: Martin Tanaskovski