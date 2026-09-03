Rijerine reči zapalile fitilj: Gaštarov dobio poziv u A reprezentaciju
Vreme čitanja: 1min | čet. 03.09.26. | 12:13
Selektor Makedonije Goce Sedloski uvrstio vezistu Crvene zvezde na spisak za Ligu Nacija
(od dopisnika Mozzart Sporta iz Skoplja)
Kada vam trener poput Alberta Rijere posle utakmice poruči da ste održali „masterklas iz fudbala“, jasno je da ste uradili nešto posebno. Upravo takav razvoj događaja doživeo je mladi vezista Crvene Zvezde, Matej Gaštarov, koji je sjajne partije u dresu crveno-belih krunisao i prvim pozivom u seniorsku reprezentaciju Makedonije.
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Devetnaestogodišnji fudbaler dobio je poverenje španskog stručnjaka i u duelima protiv Čukaričkog i Zemuna u Mozzart Bet Superligi Srbije proveo na terenu svih 90 minuta. Pokazao je zrelost, sigurnost i kvalitet koji nisu promakli ni stručnom štabu šampiona Srbije, a posebno je impresionirao Rijeru.
Dobre igre u klupskom dresu nisu prošle nezapaženo ni van granica Srbije. Selektor Makedonije, Goce Sedloski, odlučio je da Gaštarovu uruči prvi poziv u seniorski nacionalni tim za predstojeće mečeve Lige nacija.
Mlada nada Crvene zvezde tako će imati priliku da debituje već krajem septembra i početkom oktobra, kada Makedoniju očekuje zahtevan ciklus utakmica protiv Švajcarske, Slovenije i Škotske. Makedonci takmičenje otvaraju 26. septembra protiv Švajcarske na domaćem terenu, tri dana kasnije gostuju Sloveniji, potom 3. oktobra dočekuju Škotsku, dok će 6. oktobra ponovo odmeriti snage sa Švajcarskom u gostima.
Piše: Martin Tanaskovski