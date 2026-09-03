Šta Pantoviću ostaje posle propalog transfera? Grčka, Srbija, eventualno Turska...

Panatinaikos želi da pozajmi nekome Pantovića, pod uslovom da taj klub preuzme celu njegovu platu. Međutim, sada Španija više nije opcija, a kako se može čuti ni nekadašnjem fudbaleru Voždovca i TSC Bačke Topole se ne igra u drugoj ligi. Želeo je da se dokazuje na međunarodnoj sceni, ali sada od toga definitivno nema ništa.

20.00: (1,13) Panatinaikos (7,50) Niki Volos (16,0)

Još uvek nije svuda završen prelazni rok, tako da se očekuje da ipak pronađe novi klub. S tim da se danas zaključavaju radnje u Austriji, Škotskoj, Belgiji i Mađarskoj, tako da je mala šansa da se tamo preseli. Čak ni Turska nije toliko jednostavna opcija, jer tamo se prelazni rok završava u petak. Baš kao i u Portugaliji.

Realnije je zato da Pantovića i dalje gledamo u Superligi Grčke, samo u nekom drugom klubu. Možda ga ponovo pozove Kifisija, ako u međuvremenu nije pronašla drugo rešenje.

Za srpske fudbalere je i transfer u Rusiju uvek povoljna opcija, mada pitanje je koliko je Pantović raspoložen da se seli tamo. On ima ambiciju da igra takmičenja UEFA, a to sa ruskim klubovima nije opcija. Naravno, ako sve ostalo propadne, Pantović uvek može da se vrati u Srbiju. Prelazni rok kod nas se završava tek 18. septembra. Samo, pitanje je koji klub bi zadovoljio njegovu ambiciju...

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KUP GRČKE – 1. KOLO

Četvrtak

20.00: (1,13) Panatinaikos (7,50) Niki Volos (16,0)

***Kvote su podložne promenama