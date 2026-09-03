Šta Pantoviću ostaje posle propalog transfera? Grčka, Srbija, eventualno Turska...
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 12:09
Izvesno je samo da bivši fudbaler TSC-a neće ostajati u Panatinaikosu
Delovalo je da je sve gotovo, da ćemo Miloša Pantovića gledati u Ligi Evrope u dresu Jagjelonije. Zbog te ponude srpski fudbaler je ostavio sve po strani, i pozive iz španske druge lige (Valjadolid, Kadiz) i poziv iz Kifisije. Međutim, iako je stigao u Bjalistok na medicinske preglede i potpisivanje ugovora, Poljaci su se u poslednjem momentu povukli iz pregovora iz zasad nepoznatih razloga. U međuvremenu je prošao i rok za registrovanje igrača za Ligu Evrope, tako da od Pantovićeve selidbe u Poljsku zasad nema ništa, iako tamo još nije završen prelazni rok. Onda, šta mu preostaje?
Znamo samo da u Panatinaikosu sigurno neće ostajati. Uopšte 24-godišnji ofanzivac nije u planovima danskog trenera Jakoba Nestrupa, tako da neće biti u konkurenciji ni za susret Zelenih sa Niki Volosom (četvrtak, 20) u 1. kolu Kupa Grčke. Na njegovoj poziciji su Atinjani doveli Levija Garsiju iz moskovskog Spartaka i Elmina Rastodera iz Tuna, tako da bi svakako imao još manje prostora nego prošle sezone, kada je uglavnom ulazio sa klupe.
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Panatinaikos želi da pozajmi nekome Pantovića, pod uslovom da taj klub preuzme celu njegovu platu. Međutim, sada Španija više nije opcija, a kako se može čuti ni nekadašnjem fudbaleru Voždovca i TSC Bačke Topole se ne igra u drugoj ligi. Želeo je da se dokazuje na međunarodnoj sceni, ali sada od toga definitivno nema ništa.
20.00: (1,13) Panatinaikos (7,50) Niki Volos (16,0)
Još uvek nije svuda završen prelazni rok, tako da se očekuje da ipak pronađe novi klub. S tim da se danas zaključavaju radnje u Austriji, Škotskoj, Belgiji i Mađarskoj, tako da je mala šansa da se tamo preseli. Čak ni Turska nije toliko jednostavna opcija, jer tamo se prelazni rok završava u petak. Baš kao i u Portugaliji.
Realnije je zato da Pantovića i dalje gledamo u Superligi Grčke, samo u nekom drugom klubu. Možda ga ponovo pozove Kifisija, ako u međuvremenu nije pronašla drugo rešenje.
Za srpske fudbalere je i transfer u Rusiju uvek povoljna opcija, mada pitanje je koliko je Pantović raspoložen da se seli tamo. On ima ambiciju da igra takmičenja UEFA, a to sa ruskim klubovima nije opcija. Naravno, ako sve ostalo propadne, Pantović uvek može da se vrati u Srbiju. Prelazni rok kod nas se završava tek 18. septembra. Samo, pitanje je koji klub bi zadovoljio njegovu ambiciju...
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Četvrtak
20.00: (1,13) Panatinaikos (7,50) Niki Volos (16,0)
***Kvote su podložne promenama