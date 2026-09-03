IMT pred velikim poslom: Dušan Žagar donosi 2.000.000 evra

Posao je pred realizacijom i narednih dana bi trebalo očekivati da bude ozvaničen. Zasad se ime kluba čuva u tajnosti, mada suštinski nije toliko ni bitno, koliko informacija da će momak koji je skrenuo pažnju u uvodnih nekoliko kola obezbediti lepu zaradu klubu iz Novog Beograda. Uostalom, IMT tokom leta nikog nije prodao, a kako mu je orijentacija da ulaže u mlade igrače i ponudi ih inostranim kupcima, jasno je da se ovakav scenario samo čekao.

Ako se obistine najave, Žagar će postati drugi najskuplji proizvod IMT-a, jer je napadač Miloš Luković prodat Strazburu za 4.700.000 evra, a nadmašiće transfer još jednog špica, Miloša Jovića u Leče, kao i centralnog veziste Nikole Vukića u Al Džaziru za po 1.000.000 evra.

Žagar je počeo karijeru u Crvenoj zvezdi, ali nije stigao ni blizu prvog tima, pa je prešao u školu fudbala „011“, da bi ga leta 2024. primetili ljudi iz IMT-a i dali mu šansu. Najpre u omladincima, potom u prvom timu, gde je sakupio 42 utakmice i postigao tri gola. Premijerni protiv Radničkog u Kragujevcu u porazu 1:3, drugi protiv TSC-a kada je praktično pogurao klub iz Bačke Topole ka Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije, a treći nedavno u Humskoj, kada je nagovestio pobedu nad Partizanom.

Trener Zoran Popović je za Mozzart Sport rekao da Žagar ima karakteristike koje bi mogle da ga u nekom trenutku primaknu reprezentaciji Srbije.