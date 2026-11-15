Englezi su treća fudbalska sila! Odbranili pobedu u Madridu i podsetili Špance kako izgleda poraz

Špancima je ovo bio prvi poraz u takmičarskim utakmicama nakon tri i po godine, tačnije od gostovanja u Glazgovu 28. marta 2023. godine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, kada je domaćin slavio sa 2:0, golovima Skota Mektominija.

Savršeno su gosti od starta utakmice bili postavljeni na terenu, onemogućivši protivnika da ulazi u završnu trećinu terena. Dodatne komplikacije u pas igri ekipe Luisa de la Fuentea stvarao je intenzitet kojim su protivnički igrači ulazili u duele i ključne igre Španije činili dodatno inferiornim. Poveli su gosti u finišu prvog dela igre golom Harija Kejna sa bele tačke, potom u 53. minutu preko Ezrija Konse kaznili protivnika za katastrofalno postavljanje defanzivnog prekida, a onda kompletirali najboljih sat vremena Tomasa Tuhela na kormilu Engleske golom Bena Vajta.

Naravno, protiv Španije je teško biti besprekorno koncentrisan čitavu utakmicu. U 63. minutu popustila je koncentracija Ezriju Konsi, koji je ostao bez lopte u opasnoj zoni, čime se otvorio kontranapad u kojem je Eliot Anderson s leđa povukao Lamina Jamala. Klemon Turpan je pokazao na belu tačku i isključio vezistu Mančester Sitija. Mikel Ojarzabal u svom stilu pogodio sa bele tačke, čime je zvanično otpočela invazija na gol Engleske.

Bilo je dovoljno vremena da Španija izbegne već viđeni poraz. Englezima je bilo važno da „prežive“ bar 15 minuta pritiska, ali su uspeli samo 10. Ponovo je sve krenulo iz greške. Gordon je izgubio loptu na centru igrališta, otvorio se kontranapad za Jamala, koji je na drugoj stativi pronašao svežeg Nika Vilijamsa. Atmosfera na tribinama Metropolitana već je postala zaglušujuća za gostujuće igrače, koji su imali još 15 minuta, plus nadoknadu, da probaju da sačuvaju tri boda. A prilike domaćih igrača su nastavile da se ređaju.

Posle svega viđenog bilo je pravo čudo kako su Englezi uspeli da odbrane pobedu. Traford se takođe postarao da na delu pokaže zbog čega mu je Tuhel ukazao poverenje na golu državnog tima. U 92. čuvar mreže Lidsa je odbranio dva vezana zicera, prvo Ferminu, a potom i Pedriju, posle čega je postalo jasno da će Engleska preživeti u Madridu.

Englezi su večerašnjom pobedom izbili na prvo mesto grupe 3 A divizije Lige nacija, što će im omogućiti povoljniji žreb u četvrtfinalu, i eventualno doneti baraž u slučaju neuspešnih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Ipak, daleko je važnije to što su naneli poraz Španiji na njenom terenu i pokazali da zaslužuju mesto uz rame Crvenoj furiji i Trikolorima.

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