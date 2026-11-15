Rezzime dana (nedelja): Španci kobni po tikete

ZAOKRUŽENO

BELGIJA - ITALIJA (tip gg, kvota 1,48) - rezultat 4:1

Bilo je euforije oko nove Italije pod vođstvom Roberta Manćinija, četiri boda iz dva meča protiv Francuza su živnuli usnulu fudbalsku naciju, ali je Belgija vratila Azure u realnost. U dva meča ih je nadigrala, večeras razbila i zasluženo ide dalje u četvrtfinale Lige nacija. Bilo je 4:1 na kraju, ali je moglo i više… Italijani su završili Ligu nacija na trećem mestu, neće u četvrtfinale, ali ni u baraž za opstanak jer su jedna od dve najbolje trećeplasirane ekipe.

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HRVATSKA – ČEŠKA (tip 1, kvota 1,53) – rezultat 2:1

Hrvatska je pred svojim navijačima u Osijeku savladala Češku rezultatom 2:1 i osigurala treće mesto u grupi Lige nacija. Domaćin je poveo već u drugom minutu golom Ivana Perišića, a iako je tokom većeg dela utakmice bio bolji rival, u završnici je usledila prava drama. Adam Hložek je u 84. minutu doneo izjednačenje Česima, ali je samo tri minuta kasnije Lovro Majer zatresao mrežu i obezbedio Hrvatskoj važan trijumf.

FRANCUSKA – TURSKA (tip 1, kvota 1,18) – rezultat 2:1

Francuska se prilično namučili da slomi otpor Turske, a do prednosti su stigli tek početkom drugog poluvremena, kada je Emirhan Topču zatresao sopstvenu mrežu. Žunior Krupi je u 80. minutu duplirao prednost, dok je Bardakdži u samoj završnici ublažio poraz Turske, koja je takmičenje završila bez osvojenog boda.

TENERIFE – SEUTA (tip 1, kvota 1,75) – rezultat 2:0

Posle sedam utakmica bez pobede, Tenerife je konačno uspeo da prekine crni niz. Na svom terenu dočekao je poslednjeplasiranu Seutu i slavio sa 2:0, iako se ne može reći da je blistao. Gosti su tokom većeg dela utakmice imali više loptu u nogama i češće pretili, ali nisu uspevali da pronađu put do mreže. Tenerife je, s druge strane, bio konkretniji, dva puta zatresao mrežu rivala i stigao do tri boda, što je u ovom trenutku jedino važno.

ŠPANIJA - ENGELSKA (tip gg, kvota 1,52) - rezultat 2:3

Jedan od najigranijih parova dana bio je duel Španije i Engleske, a iako najpopularniji tip, „jedinica“, nije prošao, GG jeste. Obe selekcije opravdale su očekivanja i priredile pravu goleadu. Englezi su imali sve u svojim rukama pri vođstvu od 3:0, ali je crveni karton Eliota Andersona potpuno promenio tok utakmice i vratio Špance u život. Do kraja su uspeli da postignu dva gola i ozbiljno zaprete izjednačenjem, ali za potpuni povratak nisu imali snage. Tako je Španija prekinula niz od 43 utakmice bez poraza, ali je uprkos tome jedan od drugih tipova uspešno prošao.

CRVENA ZVEZDA - CEDEVITA OLIMPIJA (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 94:83

Imala je Crvena zvezda odličnu generalnu probu pred duplo kolo koje sledi ove nedelje u Evroligi. Iako je trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović pred meč najavio da će odmoriti neke od glavnih igrača i raspodeliti minutažu onima koji nisu toliko dobijali šansu od početka sezone, Zmajevi su pokazali zube u dvorani "Aleksandar Nikolić". Držali su se dobro ceo meč, sve do sredine četvrte četvrtine, kada je Crvena zvezda dodala gas u pravi čas i savladala Cedevitu Olimpiju, u meču osmog kola ABA lige – 94:83.

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DANUBIO - LIVERPUL MONTEVIDEO (tip 2, kvota 2,00) - rezultat 1:2

Kakva drama u Urugvaju, kakav način da se stigne do titule! Liverpul iz Montevidea bio je na ivici poraza, ali je za samo dva minuta napravio čudo, preokrenuo protiv Danubija i pobedom od 2:1 osvojio Klausuru. Domaćin je poveo golom Matea Peralte u 23. minutu, a kada su gosti u 64. ostali sa desetoricom zbog isključenja Lukasa Akoste, činilo se da je svaka nada izgubljena. Ipak, Liverpul nije položio oružje. Ruben Bentankur je u 82. minutu vratio nadu, a samo dva minuta kasnije Dijego Romero zatresao je mrežu za potpuni preokret, erupciju oduševljenja i titulu koja će se dugo pamtiti!

BASKONIJA - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 84:98

Nastavlja Real Madrid da dominira španskim prvenstvom, u kojem ni posle osmog kola ne zna za poraz. Očekivalo se da bi prvi evroligaški protivnik u domaćem prvenstvu mogao da pruži nešto ozbiljniji otpor lideru, ali je Kraljevski klub i na gostovanju Baskoniji pokazao zašto je trenutno nedodirljiv u domaćem šampionatu, slavivši rezultatom 98:84.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

PRECRTANO

ŠPANIJA – ENGLESKA (tip 1, kvota 1,98) – rezultat 2:3

Evropski fudbal, neki bi rekli i svetski, u ovom trenutku ima tri velesile - Španiju, Francusku i Englesku. Iako su mnogi u prvi plan konstantno isticali Engleze i Francuze, kao dve selekcije koje se po kvalitetu izdvajaju od ostalih, Gordi Albion se večeras lično postarao da ga kompletna fudbalska javnost posmatra drugim očima. Sastav Tomasa Tuhela je usred Madrida na konopce bacio aktuelnog svetskog i evropskog prvaka, u prvih sat vremena bio superiorniji protivnik na Metropolitanu, pa je na kraju sa igračem manje zasluženo odbranio pobedu u glavnom gradu Španije - 3:2 (1:0).

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EIBAR – KADIZ (tip 1, kvota 1,52) – rezultat 1:1

Eibar je na svom terenu imao odličnu priliku da upiše nova tri boda i učvrsti se u vrhu tabele, ali mu je Kadiz pokvario planove. Domaćin je tokom većeg dela utakmice bio bolji rival, imao više loptu u nogama i stvarao prilike, ali je do vođstva stigao tek u 63. minutu. Ipak, radost nije dugo trajala, pošto je Borha Vaskes samo 13 minuta kasnije doneo izjednačenje gostima. Eibar do kraja nije uspeo ponovo da pronađe put do gola, pa je Kadiz sa teškog gostovanja odneo vredan bod – 1:1.