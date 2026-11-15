Mira opet preslišala Svitolinu za titulu u Indijan Velsu

Mira je preskočila Arinu Sabalenku i pre finala, dok se sada približila prvoplasiranoj Eleni Ribakini na samo 293 poena razlike. Kazahstanska teniserka je odustala pred sam početak turnira, od čega je na kraju profitirala Andrejeva, koja već početkom naredne godine može da napadne i vrh svetskog tenisa. Može da bude prva igračica sveta, posle sezone u kojoj je postala grend slem šampionka po prvi put i sve lepo zaokružila drugim mesto i osvojenim WTA finalom u Indijan Velsu.

Na turniru je u grupnoj fazi počistila sve u grupi, uključujući i Svitolinu, kojoj je prepustila samo četiri gema i to sve u prvom setu. Istim rezultatom (6:4, 6:0) je savladala i Arinu Sabalenku, dok je protiv Dijane Šnajder koja je ušla kao zamena, isto rutinski slavila (6:2, 6:1). Nije bilo muke ni u polufinalu protiv Džesike Pegule, pošto je Amerikanku pobedila isto u dva seta (6:4, 6:3).

Pegula joj je uzela najviše gemova, dok je Svitolina jedina uspela da joj uzme pet u jednom setu. Propustila je Andrejeva priliku da odservira za vođstvo u prvom setu, izvukla je Ukrajinka sve što je imala i vratila se na 5:5, ali to je sve kratko trajalo. Mira je napravila novi brejk i onda uspešno došla do vođstva u setovima, da bi u drugom odmah napravila brejk.

Svitolina je uzvratila u narednom gemu posle sedam brejk lopti, nekako našla ritam, ali novi pritisak Ruskinje je urodio plodom. Od 40:0 za Svitolinu, osvaja pet poena zaredom i dolazi do novog brejka, pa onda pravi i još jedan kada je Ukrajinka servirala za meč i dolazi do pobede i titule.