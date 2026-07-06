Englezima presela žurka: Henderson zbog bizarne povrede završio u bolnici (VIDEO)

Dok se završavalo izvođenje pesme Wonderwall, Henderson je nezgodno pao na ruku, zbog čega je morao da bude iznet sa terena na nosilima. Bio mu je potreban i kiseonik, pišu britanski mediji. Fizioterapeuti engleske reprezentacije otrčali su do tehničkog prostora po opremu kako bi ukazali pomoć Hendersonu , koji se nalazio pored gola blizu tribine za gostujuće navijače, a zatim su lekari vezistu Brentforda izneli u svlačionicu na nosilima. " Moja osećanja su veoma pomešana", rekao je Tuhel . " Jednostavno sam ponosan, ali imam i pomešana osećanja jer sam, naravno, iscrpljen i emotivan, ali i tužan zato što se Džordan povredio".

Selektor Engleske tvrdi da je reč o nimalo naivnoj povredi. “Nije dobro. Sada imamo defanzivca sa crvenim kartonom, a Džordan je prosto pao i povredio zglob. Izgleda vrlo loše. Povredio je ručni zglob. Trenutno se nalazi u bolnici, tako da je reč o prilično ozbiljnoj povredi. Prosto se ne uklapa u ovo veče to što Džordan sada nije sa nama. Ne znam kakva je procedura, niti šta se dešava. Upravo sam završio konferenciju za medije i doktor mi je rekao da je u bolnici", rekao je selektor Engelske posle meča.

Henderson je nakon povrede ostao u bolnici u pratnji člana osoblja engleske reprezentacije i neće putovati nazad sa ostatkom tima u ponedeljak. Očekuje se da će se on na listi povređenih igrača pridružiti Risu Džejmsu, koji je zadobio povredu zadnje lože još u uvodnom meču Engleske. Pored problema sa povredama, selektor Engleske neće moći da računa ni na Džarela Kvansu, koji je suspendovan nakon što je dobio direktan crveni karton tokom pobede nad Meksikom.

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Pojavljivanje dugogodišnjeg reprezentativca Engleske na spisku putnika za Mundijal iznenadilo je mnoge u tamošnjoj fudbalskoj javnosti, mada je u startnu bilo jasno da ga Tuhel nije pozvao kako bi držao vezni red, već svlačionicu. Henderson je odigrao samo šest minuta na ovom prvenstvu, ušavši sa klupe u finišu utakmice protiv Paname. I ukoliko se ispostavi da je u pitanju ozbiljnija povreda, izvesno će to biti njegovih jedinih šest minuta na planetarnoj smotri ove godine. Sinoć je čitav meč presedeo na klupi, a u nadoknadi je zbog protesta dobio žuti karton. Na sve to i ta povreda...