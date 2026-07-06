Englezima presela žurka: Henderson zbog bizarne povrede završio u bolnici (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | pon. 06.07.26. | 09:47
"Izgleda vrlo loše. Povredio je ručni zglob. Trenutno se nalazi u bolnici, tako da je reč o prilično ozbiljnoj povredi", rekao je Tomas Tuhel posle utakmice sa Meksikom
Reprezentacija Engleske teškom mukom je izborila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva. Iako je imala igrača manje praktično čitavo drugo poluvreme, uspela je da sačuva prednost i izbaci Meksiko (3:2). Tako su umesto domaće, Englezi organizovali svoju žurku, ali je ona presela Džordanu Hendersonu.
Umesto da sa saigračima proslavi plasman među osam najboljih, Henderson je morao u bolnicu pošto je doživeo bizarnu povredu nedugo posle utakmice. Nekadašnji fudbaler Liverpula se posle pobede pridružio euforičnom slavlju ispod jedne od tribina stadiona Asteka, ali se, pokušavajući da se vrati na teren, okliznuo dok je preskakao reklamni panel i nezgodno pao na ruku.
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Dok se završavalo izvođenje pesme Wonderwall, Henderson je nezgodno pao na ruku, zbog čega je morao da bude iznet sa terena na nosilima. Bio mu je potreban i kiseonik, pišu britanski mediji. Fizioterapeuti engleske reprezentacije otrčali su do tehničkog prostora po opremu kako bi ukazali pomoć Hendersonu, koji se nalazio pored gola blizu tribine za gostujuće navijače, a zatim su lekari vezistu Brentforda izneli u svlačionicu na nosilima.
"Moja osećanja su veoma pomešana", rekao je Tuhel. "Jednostavno sam ponosan, ali imam i pomešana osećanja jer sam, naravno, iscrpljen i emotivan, ali i tužan zato što se Džordan povredio".
Selektor Engleske tvrdi da je reč o nimalo naivnoj povredi.
“Nije dobro. Sada imamo defanzivca sa crvenim kartonom, a Džordan je prosto pao i povredio zglob. Izgleda vrlo loše. Povredio je ručni zglob. Trenutno se nalazi u bolnici, tako da je reč o prilično ozbiljnoj povredi. Prosto se ne uklapa u ovo veče to što Džordan sada nije sa nama. Ne znam kakva je procedura, niti šta se dešava. Upravo sam završio konferenciju za medije i doktor mi je rekao da je u bolnici", rekao je selektor Engelske posle meča.
Henderson je nakon povrede ostao u bolnici u pratnji člana osoblja engleske reprezentacije i neće putovati nazad sa ostatkom tima u ponedeljak. Očekuje se da će se on na listi povređenih igrača pridružiti Risu Džejmsu, koji je zadobio povredu zadnje lože još u uvodnom meču Engleske. Pored problema sa povredama, selektor Engleske neće moći da računa ni na Džarela Kvansu, koji je suspendovan nakon što je dobio direktan crveni karton tokom pobede nad Meksikom.
Pojavljivanje dugogodišnjeg reprezentativca Engleske na spisku putnika za Mundijal iznenadilo je mnoge u tamošnjoj fudbalskoj javnosti, mada je u startnu bilo jasno da ga Tuhel nije pozvao kako bi držao vezni red, već svlačionicu. Henderson je odigrao samo šest minuta na ovom prvenstvu, ušavši sa klupe u finišu utakmice protiv Paname. I ukoliko se ispostavi da je u pitanju ozbiljnija povreda, izvesno će to biti njegovih jedinih šest minuta na planetarnoj smotri ove godine. Sinoć je čitav meč presedeo na klupi, a u nadoknadi je zbog protesta dobio žuti karton. Na sve to i ta povreda...