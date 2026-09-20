Sezona nije ni počela, a povrede već paralizovale Cedevita Olimpiju
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Vreme čitanja: 1min | ned. 20.09.26. | 13:15
Zmajevi ne mogu da računaju na veliki broj igrača
Sezona nije ni počela kako treba, a stvari za Cedevita Olimpiju daleko su od dobrih. Ljubljanski tim nije uspeo da dobije borbu za prvi trofej, jer je u finalu Superkupa bolja bila Krka, ali daleko da je to najveća glavobolja za trenera Zvezdana Mitrovića.
Naime, crnogorski stručnjak je na konferenciji za medije istakao da se Zmajevi suočavaju sa brojnim povredama.
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Kako je saopštio ljubljanski tim bek Džordadn Gejni biće van terena 14 dana zbog povrede tetive. Van stroja se nalazi veliki broj inostranih igrača i momaka koji su planirani da u narednoj sezoni nose igru Cedevita Olimpije. Povrede imaju Brendon Marej, Metju Hart i David Škara, dok se na meču protiv Krke povredio i krilni centar Osaja Osifo.
Sezona u ABA ligi za Ljubljančane kreće za šest dana, kada će četa Zvezdana Mitrovića imati priliku da se revanšira timu iz Novog Mesta za poraz u Superkupu. Kada je reč o Evrokupu, Cedevita Olimpija takmičarsku godinu započinje na teškom gostovanju Burgusu 30. septembra.
Nemaju Zmajevi puno vremena da se oporave i pregrupišu. Trenutak nije uopšte povoljan, a i ovako slabiji sastav u odnosu na neke ranije godine je dodatno pogođen povredama, pa tako početak sezone za Cedevitu nimalo ne obećava.