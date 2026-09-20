Sezona nije ni počela, a povrede već paralizovale Cedevita Olimpiju

Kako je saopštio ljubljanski tim bek Džordadn Gejni biće van terena 14 dana zbog povrede tetive. Van stroja se nalazi veliki broj inostranih igrača i momaka koji su planirani da u narednoj sezoni nose igru Cedevita Olimpije. Povrede imaju Brendon Marej, Metju Hart i David Škara, dok se na meču protiv Krke povredio i krilni centar Osaja Osifo.

Sezona u ABA ligi za Ljubljančane kreće za šest dana, kada će četa Zvezdana Mitrovića imati priliku da se revanšira timu iz Novog Mesta za poraz u Superkupu. Kada je reč o Evrokupu, Cedevita Olimpija takmičarsku godinu započinje na teškom gostovanju Burgusu 30. septembra.

Nemaju Zmajevi puno vremena da se oporave i pregrupišu. Trenutak nije uopšte povoljan, a i ovako slabiji sastav u odnosu na neke ranije godine je dodatno pogođen povredama, pa tako početak sezone za Cedevitu nimalo ne obećava.