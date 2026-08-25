Epski raspad Seltika posle 3:0 u Glazgovu: LASK petardom do debija u Ligi šampiona!
Vreme čitanja: 11min | uto. 25.08.26. | 23:34
Na proleće su osvojili prvu titulu posle 61 godine. Na jesen ćemo ih prvi put gledati u elitnom evropskom takmičenju
“Kunem vam se, neće biti opuštanja“.
Tako je iskusni trenerski vuk Marin O’Nil najavio revanš meč njegovog Seltika protiv LASK-a posle ubedljivih 3:0 u Glazgovu. Ali ili je samo no bio svestan koliko je protivnik zaista kvalitetan ili je baš O’Nil nešto užasno loše uradio u pripremi meča. Jer iako nema nikakve sumnje da šampion Austrije nije rival za potcenjivanje, ovakav debakl škotskog velikana niko nije mogao ni da sanja. LASK je zgromio Kelte, pogotkom u sudijskoj nadoknadi izborio produžetke, a onda drugim golom apsolutnog heroja večeri Samjuela Adeniranom stigao do konačnih 5:1.
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Time i do debitantskog nastupa u Ligi šampiona, nakon što je u maju osvojio prvu titulu u Austriji još od sezone 1964/1965. I nakon što je letos potrošio skromnih 3.300.000 evra na pojačanja, naspram Seltikovih 31.650.000.
Nije to važno, važno je ono u grudima igrača, a to je danas gruvalo u domaćem timu. Gosti su ipak strašni samo kada igraju u Glazgovu. A, kad do Lige šampiona – u kojoj su bili redovni kada su tokom tri sezone imali direktan prolaz – treba da dođu preko kvalifikacija? E, tu se Seltik raspane. Prošle sezone ga je u penal seriji zaustavio Kairat, 2022. Midjilant, pre toga Ferencvaroš, Kluž, pa i atinski AEK. U stvari, Seltik je kroz kvalifikacije poslednji put do Lige šampiona stigao još u sezoni 2017/2018 kada su izbackli Linfild, pa Rozenborg i Astanu.
No, bez obzira na tu crnu tradiciju nikada se, ali baš nikada, nisu raspali kao sada u Lincu. I da je Adeniran u 115. minutu bio precizniji sa penala, primio bi Seltik i šesti gol. Koji je, istina, svakako trebalo da primi, jer LASK je imao 33 šuta ka protivničkom golu, naspram samo šest gostujućeg tima. A, na terenu je izgledalo i gore no što statistika govori.
Znali su Austrijanci da posle 0:3 nemaju šta da čekaju, a nisu oni od onih što će se predati bez borbe. Zaleteli su se od prvog minuta, ali kako su već u 20. primili gol koji je Seltiku dao “četiri razlike“ činilo se da ovde neće biti ama baš nikakve drame. Međutim, taj pogodak Kaluma Mekgregora brzo je anulirao Mozes Usoru – samo je pitanje trenutka kad će Nigerijac da zaigra u nekoj jačoj ligi – posle neverovatne greške Benjamina Nirgena u 32. minutu. Nigren je jednu povratnu loptu poslao pravo u noge austrijskom napadaču, spojio ga sa svojim golom i označio početak jednočasovne agonije Kelta.
Istina, u prvom poluvremenu je i Seltik imao svoje prilike, Kasper Heg, 12.800.000 evra skupoceni centarfor doveden iz Bodea, imao je dve zaista dobre, ali LASK je i tada bio hrabriji, angažovaniji, pa i opasniji. A, kad je krenulo drugo poluvreme, LASK je dodao gas, sabio Seltik u njegov šesnaesterac i opsada je počela u punom obimu. Već u 48. minutu je Robert Ljubičić poslao jednu preciznu loptu u protivničku mrežu za preokret, da bi u 58. isto – iz prve, iako iz mnogo teže situacije – uradio i Adeniran i LASK je poveo sa 3:1.
Domaći su se tada razleteli po terenu, a Seltik je upao u paniku i širom otvorio sve kapije ka svom golu. Nije tu bilo odbrane, tu je bilo samo lude sreće što Škoti nisu i ranije kapitulirali. Horvat i Adeniran tukli su kao na šuterskim treninzima, ovaj drugi uzdrmao je i prečku, probao je i štoper Žoao Tornič, pa Kasper Jorgensen...
Moralo je da uđe. I ušlo je. U 91.minutu. Viljami Sinisalo je odbranio prvi put, ali saigrači su ga večeras ostavili samog na strelištu Florijan Fleker je prvi naleteo na odbitak i LASK je stigao do gola koji je značio i produžetak – 4:1.
Da li zbog toga što je ostao bez snage, mada je imao izmene da se osveži, ili zato što jednostavno više nije potrebe da juri, manje je važno, ali LASK se u dodatnih 30 minuta nije zaletao kao u regularnom delu utakmice, već je stao na loptu i tražio šanse iz pozicione igre. To je Seltiku dalo prilike da udahne vazduh, ali rekosmo već: O’Nilov tim se mnogo ranije raspao. I nikakva sila nije mogla da promeni osnovni utisak: da je LASK prosto bolji tim. Adeniran je još jednom maestralnom loptom to samo potvrdio, a da nije bilo Sinisala da mu zaistavi jedanaesterac bilo bi još bolnije za navijače.
Ako je tako nešto uopšte moguće. Jer Seltik se večeras propisno obrukao.
PLEJ-OF ZA LIGU ŠAMPIONA (REVANŠ)
Utorak
Sabah - Ber Ševa 5:2 (1:1), prvi meč 1:2
/Envačukvu 38, Rahmonalijev 74, Mutalimov 90+4, Embina 101, Mikels 115 - Zlatanović 10, Mizrahi 61/
Bode Glimt - NEC 3:0 (2:0), prvi meč 3:1
/Bjerkan 45+2, Auklend 45+5, Fonvil 73ag/
LASK - Seltik 5:1 (4:1, 1:1)
/Usor 33, Ljubičić 48, Adeniran 58, 109, Fleker 91 – Mekgregor 21/
Sreda
21.00: (2,50) Celje (3,30) Slovan Bratislava (2,85) - 1:1
21.00: (1,97) Lion (3,50) Fenerbahče (3,90) - 1:1
21.00: (2,45) Viking (3,40) Dinamo Zagreb (2,85) - 2:2
21.00: (1,50) AEK (4,00) Levski (7,25) - 0:0
*** kvote su podložne promenama