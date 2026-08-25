Epski raspad Seltika posle 3:0 u Glazgovu: LASK petardom do debija u Ligi šampiona!

Time i do debitantskog nastupa u Ligi šampiona, nakon što je u maju osvojio prvu titulu u Austriji još od sezone 1964/1965. I nakon što je letos potrošio skromnih 3.300.000 evra na pojačanja, naspram Seltikovih 31.650.000.

Nije to važno, važno je ono u grudima igrača, a to je danas gruvalo u domaćem timu. Gosti su ipak strašni samo kada igraju u Glazgovu. A, kad do Lige šampiona – u kojoj su bili redovni kada su tokom tri sezone imali direktan prolaz – treba da dođu preko kvalifikacija? E, tu se Seltik raspane. Prošle sezone ga je u penal seriji zaustavio Kairat, 2022. Midjilant, pre toga Ferencvaroš, Kluž, pa i atinski AEK. U stvari, Seltik je kroz kvalifikacije poslednji put do Lige šampiona stigao još u sezoni 2017/2018 kada su izbackli Linfild, pa Rozenborg i Astanu.

No, bez obzira na tu crnu tradiciju nikada se, ali baš nikada, nisu raspali kao sada u Lincu. I da je Adeniran u 115. minutu bio precizniji sa penala, primio bi Seltik i šesti gol. Koji je, istina, svakako trebalo da primi, jer LASK je imao 33 šuta ka protivničkom golu, naspram samo šest gostujućeg tima. A, na terenu je izgledalo i gore no što statistika govori.

Znali su Austrijanci da posle 0:3 nemaju šta da čekaju, a nisu oni od onih što će se predati bez borbe. Zaleteli su se od prvog minuta, ali kako su već u 20. primili gol koji je Seltiku dao “četiri razlike“ činilo se da ovde neće biti ama baš nikakve drame. Međutim, taj pogodak Kaluma Mekgregora brzo je anulirao Mozes Usoru – samo je pitanje trenutka kad će Nigerijac da zaigra u nekoj jačoj ligi – posle neverovatne greške Benjamina Nirgena u 32. minutu. Nigren je jednu povratnu loptu poslao pravo u noge austrijskom napadaču, spojio ga sa svojim golom i označio početak jednočasovne agonije Kelta.