Ispadanja u plej-ofu od Zvezde i Dinama su prošlost, Bode Glimt protutnjao do Lige šampiona (VIDEO)

Ne da je projurio pored Holanđana, nego ih je zgromio u dvomeču. Kao od šale rešavao je situacije na protivničkoj polovini. I na strani i kod kuće. U revanšu mu je bio poprilično olakšan posao, jer je NEC posle samo tri minuta ostao sa desetoricom. Izašao je golman Gonzalo Kretas van kaznenog, kasnio je i zaradio direktan crveni. Ole Blomberg prvi je stigao do lopte, hteo je da ga prebaci i pogodio ga je u ruku...

Norvežani su ubili rivala iz kontri i polukontri. Zaletali bi se ka suparničkom golu posle svake oduzete lopte na sredini terena, prelako i tečno kombinovali su na polovini rivala – u Holandiji, ali i večeras u Arktičkom krugu. Tako su i poveli na Aspmiri, izveden je blic-krig u nadoknadi. Levi bek Frederik Bjerkan , pa Sondre Auklend .

Sa igračem manje u polju NEC nije imao šta da traži. Doduše, nije imao ni u većem delu prvog susreta. Jeste stvarao šanse, jeste pretio, međutim, Bode Glimt pojeo je Holanđane trčanjem u leđa na nepostavljenu odbranu.

Različite akcije, ali po pitanju jednoga slične – jednostavnosti.

Ni ne čudi što je tako, jer brojni igrači tu duži vremenski period. Neki poput Jensa Petera Haugea imali su „prekide“, ali ko god da je na terenu, automatizmi su slični. Ni tu nema ničega iznenađujućeg. Sve ove godine Kjetil Knutsen sedi na klupi Bode Glimta, rukovodstvo je gledalo po svaku cenu da ga zadrži kada je imao ponude iz inostranstva. Uspeli su u tome i benefiti su ogromni.

Bode Glimt drugu godinu uzastopce biće deo elite, konstantno unapređuje biografiju Kjetil Knutsen. Klub je sa njim osvojio prvu titulu pre šest godina i od tada je na međunarodnoj sceni imao više nego respektabilne rezultate: četvrtfinale Lige konferencije, još jedna nokaut faza u tom takmičenju, pa polufinale Lige Evrope i šesnaestina finala Lige šampiona. Na sve to dodati novi ulazak u Ligu šampiona.

Pred njim su padali Mančester Siti, Atletiko Madrid, Inter, Sporting, Roma, Porto, Lacio, Seltik, Bešiktaš, Olimpijakos...

Tokom ovog leta, kako minule sezone nije bio prvak, nije išao lakšim putem, nije mu bila namenjena „šampionska staza“ u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Zapali su mu klubovi iz Belgije i Holandije. Igrao je dvomeče sa Union Sen Žiluazom i NEC Najmehenom i u svakoj utakmici spakovao je tri gola!

Prolazak u elitu večeras je obezbedio do odlaska na poluvreme, a u nastavku, desetak minuta po izlasku Dušana Tadića sa terena, još jedna lopta završila je u mreži gostiju. Promešao je Jens Peter Hauge, asistent kod drugog gola, napravio je rusvaj po levom boku i zavrnuo u sredinu, a Deveron Fonvil smestio je loptu tamo gde nije želeo, a na radost navijača norveškog kluba.