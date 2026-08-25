Velemajstor Dejan Joveljić pušta kišu u Kišnom gradu
Vreme čitanja: 2min | uto. 25.08.26. | 22:19
Srpski napadač za 6.000.000 dolara zamenio Kanzas Siti Sijetlom
Možda izbor nije bio razumljiv svima, ali SAD savršeno su legle Dejanu Joveljiću, koji je večeras potpisao i za treći klub u MLS karijeri. Posle Los Anđeles Galaksija i Kanzas Sitija, nekadašnji napadač Crvene zvezde, a potom i Ajntraht Frankurta, Anderlehta i Volfzbergera, zaigraće i za Sijetl Saunderse.
Klub iz Kišnog grada za tu privilegiju platiće 6.000.000 dolara što će Joveljića svrstati na treće mesto na listi najskupljih transfera iz jednog u drugog američki klub. Uostalom, mogućnost da američki klubovi “trejduju“ igrače za novac pojavila se tek 2025. I baš je Joveljić, kad ga je Kanzas Siti uzeo za 4.000.000 dolara, bio prvi takav slučaj.
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U međuvremenu je Sinsinati uzeo Brazilca Evandera za 12.000.000, Toronto Đorđa Mihailovića za 9.000.000 dolara, dolasci igrača iz inostranstva koštali su i znatno više (najskuplji je bio Hjong-min Son kada je došao iz Totenhema u Los Anđeles FC za 22.000.000 evra), ali ti takozvani “kešferi“ između MLS klubova bili su ipak mnogo skromniji.
Kako bilo, Sijetl je šahovskom aluzijom – jer poznato je da je Dejan veliki ljubitelj šaha – sa ponosom objavio da je sada doveo igrača za koga očekuje da bude kralj šesnaesterca. U Los Anđelesu je Joveljić dao 45 golova, imao i 16 asistencija, u Kanzasu na 55 utakmica još 26 pogodaka.
“Igrač sam koji pre svega voli da daje golove i pobeđuje. To je moj glavni posao. Najbolje se osećam u kaznenom prostoru, tu i oko je moja igra. Mogu da dajem levom nogom, desnom, glavom – svejedno mi je. I mislim da ću učiniti navijače srećnim“, samouvereno je rekao Joveljić.
Samopouzdanje će mu biti neophodno, jer Sijetl nije dobio MLS utakmicu još od 13. maja. Remijem u meču sa Sinsinatijem za vikend prekinuo je niz od osam uzastopnih poraza. Ispali su i iz Liga kupa koji su prošle sezone osvojili. Zato trener Brajan Šmecer sada mnogo očekuje od Joveljića.
“Dejan je ogromno pojačanje za naš našad. Opasan je u i oko kaznenog prostora, može da pogodi na različite načine i daje nam drugačiju dinamiku u poslednjoj trećini terena. Videli smo koliko je teško čuvati ga i zato se sada radujem što će biti sa nama“.
Ugovor je potpisan do 2030, sa opcijom da ga klub produži na dodatnu sezonu.