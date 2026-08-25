Velemajstor Dejan Joveljić pušta kišu u Kišnom gradu

Možda izbor nije bio razumljiv svima, ali SAD savršeno su legle Dejanu Joveljiću, koji je večeras potpisao i za treći klub u MLS karijeri. Posle Los Anđeles Galaksija i Kanzas Sitija, nekadašnji napadač Crvene zvezde, a potom i Ajntraht Frankurta, Anderlehta i Volfzbergera, zaigraće i za Sijetl Saunderse.

Klub iz Kišnog grada za tu privilegiju platiće 6.000.000 dolara što će Joveljića svrstati na treće mesto na listi najskupljih transfera iz jednog u drugog američki klub. Uostalom, mogućnost da američki klubovi “trejduju“ igrače za novac pojavila se tek 2025. I baš je Joveljić, kad ga je Kanzas Siti uzeo za 4.000.000 dolara, bio prvi takav slučaj.