(©SoundersFC)
(©SoundersFC)

Velemajstor Dejan Joveljić pušta kišu u Kišnom gradu

Vreme čitanja: 2min | uto. 25.08.26. | 22:19

Srpski napadač za 6.000.000 dolara zamenio Kanzas Siti Sijetlom

Možda izbor nije bio razumljiv svima, ali SAD savršeno su legle Dejanu Joveljiću, koji je večeras potpisao i za treći klub u MLS karijeri. Posle Los Anđeles Galaksija i Kanzas Sitija, nekadašnji napadač Crvene zvezde, a potom i Ajntraht Frankurta, Anderlehta i Volfzbergera, zaigraće i za Sijetl Saunderse.

Klub iz Kišnog grada za tu privilegiju platiće 6.000.000 dolara što će Joveljića svrstati na treće mesto na listi najskupljih transfera iz jednog u drugog američki klub. Uostalom, mogućnost da američki klubovi “trejduju“ igrače za novac pojavila se tek 2025. I baš je Joveljić, kad ga je Kanzas Siti uzeo za 4.000.000 dolara, bio prvi takav slučaj.

Izabrane vesti

U međuvremenu je Sinsinati uzeo Brazilca Evandera za 12.000.000, Toronto Đorđa Mihailovića za 9.000.000 dolara, dolasci igrača iz inostranstva koštali su i znatno više (najskuplji je bio Hjong-min Son kada je došao iz Totenhema u Los Anđeles FC za 22.000.000 evra), ali ti takozvani “kešferi“ između MLS klubova bili su ipak mnogo skromniji.

Kako bilo, Sijetl je šahovskom aluzijom – jer poznato je da je Dejan veliki ljubitelj šaha – sa ponosom objavio da je sada doveo igrača za koga očekuje da bude kralj šesnaesterca. U Los Anđelesu je Joveljić dao 45 golova, imao i 16 asistencija, u Kanzasu na 55 utakmica još 26 pogodaka.
Igrač sam koji pre svega voli da daje golove i pobeđuje. To je moj glavni posao. Najbolje se osećam u kaznenom prostoru, tu i oko je moja igra. Mogu da dajem levom nogom, desnom, glavom – svejedno mi je. I mislim da ću učiniti navijače srećnim“, samouvereno je rekao Joveljić.

Samopouzdanje će mu biti neophodno, jer Sijetl nije dobio MLS utakmicu još od 13. maja. Remijem u meču sa Sinsinatijem za vikend prekinuo je niz od osam uzastopnih poraza. Ispali su i iz Liga kupa koji su prošle sezone osvojili. Zato trener Brajan Šmecer sada mnogo očekuje od Joveljića.
Dejan je ogromno pojačanje za naš našad. Opasan je u i oko kaznenog prostora, može da pogodi na različite načine i daje nam drugačiju dinamiku u poslednjoj trećini terena. Videli smo koliko je teško čuvati ga i zato se sada radujem što će biti sa nama“.

Ugovor je potpisan do 2030, sa opcijom da ga klub produži na dodatnu sezonu.

tagovi

MLSSijetl SaundersDejan JoveljićSporting Kanzas SitiLetnji prelazni rok 2026
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest