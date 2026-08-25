Sledeća velika stvar iz Viljareala: Kanađanin od 15.000.000 evra

Godinama unazad, skauting služba Viljareala važi za jednu od najboljih u Španiji. U Nigeriji su iskopali Samjuela Čukvuezea i kasnije ga prodali Milanu za 21.000.000 evra. Nikolas Džekson je doveden iz Senegala, pa je prodat Čelsiju za 37.000.000 evra. O tome da su Erika Baija našli u B timu Espanjola ili Filipa Jorgensena u mladom timu Maljorke, ne treba mnogo reći. A njih dvojica su im doneli preko 60.000.000 evra čiste zarade... Skautira Žuta podmornica na različitim meridijanima, a u poslednje vreme je posebno zagrejana za kanadske fudbalere.

Tadžon Bjukenon je prethodne sezone bio pun pogodak pošto je nakon pozajmice otkupljen od Intera za 9.000.000 evra. Došao je kao promašaj Nerazura i vremenom postao jedan od najboljih igrača ekipe. Prošlog leta iz MLS-a došao je Tani Oluvaseji za 8.000.000 evra i služi kao bekap opcija u špicu.