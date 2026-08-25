Sledeća velika stvar iz Viljareala: Kanađanin od 15.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | uto. 25.08.26. | 23:21
Anderleht napravio sjajan posao
Godinama unazad, skauting služba Viljareala važi za jednu od najboljih u Španiji. U Nigeriji su iskopali Samjuela Čukvuezea i kasnije ga prodali Milanu za 21.000.000 evra. Nikolas Džekson je doveden iz Senegala, pa je prodat Čelsiju za 37.000.000 evra. O tome da su Erika Baija našli u B timu Espanjola ili Filipa Jorgensena u mladom timu Maljorke, ne treba mnogo reći. A njih dvojica su im doneli preko 60.000.000 evra čiste zarade... Skautira Žuta podmornica na različitim meridijanima, a u poslednje vreme je posebno zagrejana za kanadske fudbalere.
Tadžon Bjukenon je prethodne sezone bio pun pogodak pošto je nakon pozajmice otkupljen od Intera za 9.000.000 evra. Došao je kao promašaj Nerazura i vremenom postao jedan od najboljih igrača ekipe. Prošlog leta iz MLS-a došao je Tani Oluvaseji za 8.000.000 evra i služi kao bekap opcija u špicu.
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Klub sa El Madrigala rešio da ne stane na pomenutom dvojcu, već da dovedu još jednog Kanađanina. Najskupljeg! Viljareal je večeras potvrdio 15.000.000 evra težak transfer mladog veziste Nejtana Salibe (22) iz Anderlehta. Kanađnin je pre samo godinu dana stigao u Brisel iz Montreala kao anonimus za 2.000.000 evra. Pokazao se kao instant pojačanje, odigrao 45 mečeva u svim takmičenjima i postigao pet golova. Dovoljno da napravi iskorak u ozbiljan klub iz liga petice.
Dovođenje Salibe je poslednjih dana postavljeno kao prioritet broj jedan na Madrigala i klub iz Brisela nije mogao da odoli jednoj od 10 najvećih prodaja u istoriji kluba. Podsetimo da su na početku leta prodali i supertalentovanog Natana de Kata za 18.500.000 evra u Hofenhajm. Pride će Anderleht imati i procente od naredne prodaje Salibe.
Viljarealu je ovo tek drugo pojačanje ovog leta, a pre Kanađanina je došao iskusni golman Peter Gulači iz Lajpciga za 1.500.000 evra.