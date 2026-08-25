Postoji savršen kontranapad - izveo ga Betis! Neverovatno šta sve može da promaši Umar Sadik
Vreme čitanja: 5min | uto. 25.08.26. | 23:12
Pablo Garsija strelac pobedonosnog pogotka za ekipu Manuela Pelegrinija - 1:0
Pošteno je promešao sastav Manuel Pelegrini, iako se radi tek o drugom kolu španske Primere, što je pred utakmicu na Mestalji nagovestio i pravdao činjenicom da njegova ekipa ima osam utakmica u 27 dana i da će idealan tim tražiti na osnovu činjenice ko je koliko uspeo da se oporavi u međuvremenu. Njegov tim večeras protiv Valensije možda nije bio idealan, ali je u 83. minutu izveo savršen kontranapad, koji je efektnim volejom u pobednički pogodak pretvorio Pablo Garsija – 1:0 (0:0).
Mladi napadač je proteklih dana bio u pregovorima oko transfera u Hal, ali bi ovaj pogodak mogao totalno da mu promeni karijeru i ostavi ga na Benito Viljamarinu, kao ravnopravnog člana tima. Mestalja je ponovo zviždala, ali je za razliku od utakmice sa Seltom od pre tri dana, imala daleko više razloga za zadovoljstvo zbog igra svog tima. Ipak, ekipi Karlosa Kroberana je zafalilo i sreće, a posebno u 85. minutu, kada je Umar Sadik bio u stopostotnoj šansi posle prodora, ali je umesto u mrežu, gađao u noge istrčalog Alvara Veljesa. Imao je bivši napadač Partizana još jednu priliku u samom finišu, ali je demonstirao svoju ozbiljnu boljku - lošu realizaciju.
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Betis je ostvario drugi “minimalac” posle slavlja nad Sosijedadom, a može se reći da je ključno bilo to što Pelegrinijev tim nije srljao u pobedu. Verovatno bi bio zadovoljan i nerešenim rezultatom, ali je bio strpljiv, što mu se vratilo kroz ubitačan kontranapad u 83. minutu.
Prvo poluvreme proteklo je u znaku uvodnog pritiska Valensije i dvostruke odbrane golmana Valjesa nakon udaraca Danžume i Satoa, posle čega je usledio period mirnije igre u kom je Betis kontrolisao posed, ali bez prave opasnosti po gol. Utakmica se znatno otvorila u drugom poluvremenu ulaskom novih igrača sa klupe, a ključni detalj dogodio se u pomenutom 83. minutu. Samo nekoliko minuta nakon što je ušao u igru, Pablo Garsija je krunisao brzi kontranapad Betisa i fantastičnim volej udarcem na asistenciju Frana Garsije savladao Dimitrievskog.
Završnica meča donela je potpunu opsadu gostujućeg gola, pri čemu je Valensija stvorila nekoliko izuzetnih šansi za izjednačenje. Umar Sadik je u 85. minutu promašio zicer u situaciji jedan na jedan sa Valjesom, da bi samo par minuta kasnije ponovo za malo ostao kratak na prvoj stativi, dok je Ugrinić u nadoknadi šutirao za malo pored gola. Domaćin je u nadoknadi izvršio opsadu gostujućeg gola, čak je Stoje Dimitrijevski završio u protivničkom šesnaestercu, ali Betis je uspeo da izdrži pritisak i sačuva prednost.