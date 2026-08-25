Postoji savršen kontranapad - izveo ga Betis! Neverovatno šta sve može da promaši Umar Sadik

Pošteno je promešao sastav Manuel Pelegrini, iako se radi tek o drugom kolu španske Primere, što je pred utakmicu na Mestalji nagovestio i pravdao činjenicom da njegova ekipa ima osam utakmica u 27 dana i da će idealan tim tražiti na osnovu činjenice ko je koliko uspeo da se oporavi u međuvremenu. Njegov tim večeras protiv Valensije možda nije bio idealan, ali je u 83. minutu izveo savršen kontranapad, koji je efektnim volejom u pobednički pogodak pretvorio Pablo Garsija – 1:0 (0:0).

Mladi napadač je proteklih dana bio u pregovorima oko transfera u Hal, ali bi ovaj pogodak mogao totalno da mu promeni karijeru i ostavi ga na Benito Viljamarinu, kao ravnopravnog člana tima. Mestalja je ponovo zviždala, ali je za razliku od utakmice sa Seltom od pre tri dana, imala daleko više razloga za zadovoljstvo zbog igra svog tima. Ipak, ekipi Karlosa Kroberana je zafalilo i sreće, a posebno u 85. minutu, kada je Umar Sadik bio u stopostotnoj šansi posle prodora, ali je umesto u mrežu, gađao u noge istrčalog Alvara Veljesa. Imao je bivši napadač Partizana još jednu priliku u samom finišu, ali je demonstirao svoju ozbiljnu boljku - lošu realizaciju.