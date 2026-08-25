Odjeci krize u Asvelu: Plata Tonija Parkera pet puta manja od najavljene

Međutim, njegov potez smanjenja plate ima i dobre strane. Parker je na taj način očuvao stručni štab i mogućnost da se i oni adekvatno plaćaju, pre svih velika imena, kao što je Vensan Kole. Nekadašnji organizator igre San Antonio Sparsa je za Ekip upravo apostrofirao to kao najvažniju stvar, odnosno da je najvažnije da su njegovi saradnici tu i da oni ne ispaštaju zbog onoga što se dogodilo.

Ono što se dogodilo da budžet padne sa cifre od 59.000.000 na 24.000.000 jeste to što je klub ostao bez već planiranih investitora.

"Budžet od 59.000.000 evra mogao je biti obezbeđen samo da se pojavio malezijski partner. Verovatno se požurilo sa tim da se posao proglasi završenim. Ono što se desilo još više predstavlja slučaj preteranog optimizma i želje rukovodstva Vilerbana da najavi određene poslove pre nego što sve bude završeno. Znamo da je Parker ambiciozan i da stalno želi da razvije klub, možda je bilo ishitreno sve to najavljivati, ali bez bilo kakve namere da se neko obmane", rekao je početkom avgusta prvi čovek francuske košarke Filip Oser.

Asvel je uspeo da napravi tim koji će se boriti u Evroligi. Nema tu igrača koji su bili već ozvaničeni, a potom promenili sredinu, ali se može reći da tim iz Vilerbana posle svega izgleda pristojno. Ima tu momaka koji su bili deo NBA lige, popu Ti Ti Vašingtona, Tremonta Votersa i Džejka Kraudera. Tu je prekaljeni as Peti Mils, ali i provereni evroligaški igrači poput Džoela Bolomboja i Nejta Sestine i videćemo za šta će to Asvelu biti dovoljno.