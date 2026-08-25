TRANSFERI (utorak, 25. avgust)
uto. 25.08.26. | 23:42
Pratite sa nama iz minuta u minut sva dešavanja sa fudbalske pijace...
* * *
NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Zvanično: Karlos Baleba u Mančester Junajtedu! Opširnije OVDE.
- Evo ga i Savinjo, Totenhem prebacio 350.000.000! Opširnije OVDE.
- Niko Gonzales stiže u Njukasl. Opširnije OVDE.
- Džekson menja Votkinsa na Vila Parku! Opširnije OVDE.
- Ugrešić u kasu Partizana ubacio 6.000.000 evra! Opširnije OVDE.
- Ipsvič ide preko 200.000.000 i dovodi svetskog prvaka! Opširnije OVDE.
- Lijam Delap postaje najskuplje pojačanje u istoriji Notingema! Opširnije OVDE.
- Zvanično: Joveljić u Sijetlu. Opširnije OVDE.
- Njukasl ponudio 60.000.000 za Parda. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Enkunku se vratio u Lajpcig. Opširnije OVDE.
- Sevilja hoće Ratkova. opširnije OVDE.
- Leao nikad bliže odlasku iz Milana. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Di Gregorio iz Juventusa u Bornmut. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Saliba u Viljarealu. Opširnije OVDE.
- Vojvodinu očekuje još puno posla na letnjoj pijaci. Opširnije OVDE.
- Srđan Plavšić u Železničaru. Opširnije OVDE.
- Čukarički raskrstio sa Ebereom. Opširnije OVDE.
- Radnik prodao Mateju Gašića za 450.000 evra. Opširnije OVDE.
* * *