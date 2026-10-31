Farioli: Loš sam iz matematike, pravo me takođe ne zanima

Protiv Durana je otvorena istraga i dok se ne donese konačna odluka, suspenzija je ukinuta, ali bilo je zanimljivo kako je trener Porta Frančesko Farioli odgovorio na pitanje šta misli o ukidanju suspenzije napadaču Benfike.

"Ima nekih predmeta u kojima nisam bio dobar u školi. Obično kažem da je matematika jedan od njih. Takođe, ni pravo nije u mojoj sferi interesovanja", rekao je Farioli.

21.30: (1,13) Porto (7,50) Estoril (19,0)

Italijanski stručnjak kaže da je zadovoljan kako njegov tim igra u prvenstvu, gde je na putu ka novoj tituli, ali isto tako nema pozitivan utisak zbog činjenice da ekipa nema ni bod u Ligi šampiona.

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Prvi čovek kluba Andre Viljaš Boaš je nedavno izneo niz pohvala na račun Fariolija, koji se upisao u istoriju kluba na svoj način, ali Italijan želi da uradi daleko više.

"Naravno, takve reči vas dirnu u srce i čine vas srećnim. Nemamo vremena da slavimo lična dostignuća, ovo je timski napor. To što smo uradili prošle sezone je dobro, ali ako želimo da osvojimo još bodova moraćemo da odigramo jbolje što možemo. To se odnosi na Primeiru ali i druga takmičenja. Nikako nismo srećni što smo bez bodova ligi šampiona, na to ćemo obratiti pažnju narednih dana. Trenutno, fokus je na Estorilu", rekao je Farioli.

Kada je u pitanju Porto, vest i da za Zaidua zainteresovan Lids, koji želi da ga angažuje u zimskom prelaznom roku. Međutim, Frančesko Farioli kaže da i dalje računa na njega.

"Razgovarali smo pre par nedelja. On je igrač u kog imam poverenje. Dao sam mu dosta prilika i on je uzvratio dobrim igrama i velikim doprinosom. Još ima dosta do januarskog prelaznog roka, ali kada dođe, videćemo šta će se dogoditi. On je srećan što je kod nas i što računam na njega", zaključio je trener Porta.

PRIMEIRA – 10. KOLO

Petak

Kasa Pija - Sporting 0:2 (0:1)

/Pedro Lima 13, Katamo 90+4/

Subota

16.30: (2,85) Moreirense (3,35) Estrela Amadora (2,45)

21.30: (1,13) Porto (7,50) Estoril (19,0)

Nedelja

16.30: (1,82) Aruka (3,80) Nasional (4,10)

19.00: (1,85) Akademiko Viseu (3,80) Rio Ave (4,10)

19.00: (3,45) Maritimo (3,25) Santa Klara (2,20)

21.30: (1,85) Braga (3,60) Famalikao (4,20)

Ponedeljak

21.15: (2,85) Žil Visente (3,25) Gimarais (2,55)

21.15: (1,17) Benfika (6,50) Alverka (16,0)

***kvote su podložne promenama