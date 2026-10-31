Samo što je stigao u Bešiktaš, Loni Voker je MVP 9. kola Evrolige
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 13:37
Američki bek je u pobedi nad Virtusom ostvario indeks korisnosti 36
Samo dve utakmice bile su dovoljne Loniju Vokeru da pokaže kakvo je pojačanje dobio Bešiktaš! Američki bek zablistao je u devetom kolu Evrolige, odigrao najbolju partiju od dolaska u Istanbul i sa indeksom korisnosti 36 poneo priznanje za najkorisnijeg igrača runde. Ipak, malo je nedostajalo da mu sjajno veče pokvari poraz od Virtusa u Bolonji.
Ekipa Dušana Alimpijevića na manje od četiri minuta do kraja gubila je čak 13 poena razlike, ali je uspela da režira neverovatan preokret i slavi sa 103:101. Veliki doprinos imao je upravo Voker, koji je trojkom u završnici smanjio zaostatak na samo poen, da bi Konor Morgan potom pogodio za pobedu i tako sačuvao svom saigraču MVP priznanje.
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Utakmicu je završio sa 30 poena, četiri skoka i pet asistencija, uz indeks korisnosti 36, najveći u devetoj rundi. Pogodio je čak sedam trojki iz 11 pokušaja, dok je ukupno iz igre šutirao 9/15. Uz sve to, upisao je jednu ukradenu loptu i iznudio osam faulova.
Da je Virtus ipak uspeo da sačuva prednost, nagrada bi završila u rukama Tea Maledona, koji je u ubedljivoj pobedi Real Madrida nad Fenerbahčeom (95:76) ostvario indeks korisnosti 35. Francuski plejmejker meč je završio sa 26 poena, sedam skokova i dve asistencije.
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Odmah iza njega našao se Nadir Hifi, koji je sa 26 poena i indeksom 30 predvodio Pariz do pobede nad Makabijem (99:94).
Među najboljima se našao i košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke, koji je u ubedljivoj pobedi crveno-belih nad Bajernom (103:73) zabeležio 15 poena, pet skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte, što mu je donelo indeks 29. Isti učinak po indeksu korisnosti ostvarili su Taj Taj Vašington iz Asvela i Kenet Farid iz Baskonije.