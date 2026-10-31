Poruka Feđe Dudića: Ne provocirajte Lalatovića

Imaće sutrašnji duel na Čika Dači između Radničkog 1923 i Novog Pazara sasvoim sigurno treću dimenziju. Biće to prvi duel Feđe Dudića i Nenada Lalatovića posle svega viđenog u Novom Sadu, kada su dvojica stručnjaka imali verbalni konflikt. Pucalo je na konferenciji za medije, bila u nekom ruku i neukusno, ali je bosanski stručnjak na klupi Kragujevčana Feđa Dudić pokušao da spusti loptu.

Onje apelovao na publiku, koja se vraća na stadion Čika Dača, da ne provocira Nenada Lalatovića i protivnički tim. Razlog je staž popularnog Lale u srcu Šumadije, pošto je kao igrač i trener doneo mnogo toga dobrog Radničkom.

"Konačno se publika vraća na na stadion. Pozvao bih zbog toga navijače da sutra dođu u što vrećem broju. Jeste kišovito vreme, ali ako ćemo sad tražiti izgovor za kišu, onda nismo pravi navijači. Kad nije bilo utakmica kukali smo kako ne možemo na stadion, a sad evo kad imamo priliku da konačno budemo na stadionu, nemoj da bude nekih izgovora. Nije ledena kiša, jesenja je, tako da nema izgovora. Očekujem da se dve trećine stadiona i da bude fer i korektno navijanje",rekao je Dudić.