Poruka Feđe Dudića: Ne provocirajte Lalatovića
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 12:50
„Ne bih voleo da je Kragujevčanima kiša izgovor za dolazak na stadion“, poručio bosanski trener uoči sutrašnjeg duela sa Novim Pazarom
Imaće sutrašnji duel na Čika Dači između Radničkog 1923 i Novog Pazara sasvoim sigurno treću dimenziju. Biće to prvi duel Feđe Dudića i Nenada Lalatovića posle svega viđenog u Novom Sadu, kada su dvojica stručnjaka imali verbalni konflikt. Pucalo je na konferenciji za medije, bila u nekom ruku i neukusno, ali je bosanski stručnjak na klupi Kragujevčana Feđa Dudić pokušao da spusti loptu.
Onje apelovao na publiku, koja se vraća na stadion Čika Dača, da ne provocira Nenada Lalatovića i protivnički tim. Razlog je staž popularnog Lale u srcu Šumadije, pošto je kao igrač i trener doneo mnogo toga dobrog Radničkom.
"Konačno se publika vraća na na stadion. Pozvao bih zbog toga navijače da sutra dođu u što vrećem broju. Jeste kišovito vreme, ali ako ćemo sad tražiti izgovor za kišu, onda nismo pravi navijači. Kad nije bilo utakmica kukali smo kako ne možemo na stadion, a sad evo kad imamo priliku da konačno budemo na stadionu, nemoj da bude nekih izgovora. Nije ledena kiša, jesenja je, tako da nema izgovora. Očekujem da se dve trećine stadiona i da bude fer i korektno navijanje",rekao je Dudić.
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Posebno je akcentovao odnos prema Nenadu Lalatoviću.
"Zamolio bih sve da ne provociraju protivnički klub, njegove igrače, a pogotovo trenera. Treba da ga dočekamo na lep način, da ga pozdravimo, on je radio ovde, bio je i igrač ovog kluba. Zaslužio je da dobije veliki pozdav, a da se posle toga pažnja usmeri na nas i davanje energije momcima koji će biti na terenu".
Uz podatak da se kapiten Simović vraća, bosanski trener je govorio o učinku Novog Pazara pod vođstvom Nenada Lalatovića. "Otkako je kolega Lalatović došao, mislim da je doneo neku dodatnu energiju. Oni su ionako sami od sebe kvalitetna ekipa, puna dobrih individualaca, a da ne spominjem one prema napred, gde svaki od njihovih igrača jednim potezom može da reši utakmicu. I Fejsal Mulić i Adem Ljajić, o kom ne treba ni da pričamo, znamo svi koliki je to kvalitet. Moramo da budemo budni sve vreme i da zaustavimo njihove ofanzivce. A onda iz oduzetih lopti da tražimo prostor i priliku da ugrozimo njihov gol".