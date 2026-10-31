Subota u Seriji A: Amorim bi stopama Piolija, Kivu bi da razbije tabu

MILAN – INTER (20.45)

Pre sto godina odigran je prvi milanski derbi na današnjem stadionu koji zovemo San Siro ili Đuzepe Meaca. Ima neke nostalgične simbolike u tome što je juče definitivno odobren projekat za izgradnju novog stadiona pored postojećeg, od kojeg će ostati samo jedan mali deo da podseća na slavna vremena. Slučajnost je i da će večeras, posle sedam godina, biti zauzeto i 2.350 mesta na trećem prstenu severne i južne tribine, koja su iz bezbednosnih razloga (vibracije) bila van prodaje. Dakle, nakon 2019. godine na Meaci će biti svih 77.479 gledalaca.

Milan i Inter nisu u top formi, razlika je samo u tome što su manjkavosti Nerazura uspešno maskirane najboljim bodovnim startom u istoriji, dok su Rosoneri na opasnoj ivici provalije nakon poraza od Bolonje prošle srede. Drugim rečima, Milan rizikuje da se nađe sa Juventusom i Napolijem već u oktobru izvan trke za Skudeto.

Trener Milana Ruben Amorim je na konferenciji za novinare demonstrirao veliko samopouzdanje, ističući da je njegov cilj i dalje osvajanje šampionske titule. Amorim nije eksplicitno pomenuo, ali svima je prošlo kroz glavu da su se dva kluba našla u sličnoj situaciji pre par godina, tačnije 5. februara 2022. Tadašnji Milan Stefana Piolija stigao je na derbi sa sedam bodova zaostatka i ozbiljnom perspektivom da završi na minus deset. Na tom derbiju Milan je odneo pobedu 2:1, preokrenuvši rezultat i tok sezone, krunisane poslednjim Skudetom.

Takođe, Milan može da računa i na izuzetno povoljan niz u derbijima u poslednje dve godine: pet pobeda i dva remija, a na poslednja tri meča sa gradskim rivalom Menjan nije nijednom savladan.

Treća okolnost koja budi optimizam u Milanellu jeste oporavak od povreda Rabioa, Moreire i Hile. Francuz je najvažniji igrač u Amorimovom timu i njegov izostanak se i te kako osetio, baš kao i Hilin, koji se u kratkom vremenskom periodu gotovo savršeno uklopio u novu sredinu. Moreira može da bude dodatna vrednost.

Kristijan Kivu objektivno ima problem sa derbijima i mečevima protiv velikih klubova u Ligi šampiona. Njegov skor je prilično mršav i morao bi značajno da ga popravi, baš kao i trend da Nerazuri poklanjaju gol ili dva fore protivnicima. I protiv fenjeraša Venecije Inter je primio dva gola koja su poništena samo zahvaljujući milimetarskim ofsajdima. Za razliku od Amorima, koji ima na raspolaganju Rabioa, Kivu neće imati nijednog od povređenih igrača, od Lautara Martineza preko Engleza Stonsa i Džonsa do Pavara i Luisa Enrikea.

Poroznost Interove odbrane je razlog zašto je neizvesno koga ćemo videti na terenu od prvog minuta. Praktično, osim Karlosa Augusta, nijedan defanzivac, uključujući i golmane, nije igrao kontinuirano dobro u ovoj sezoni. Paradoks je da postoje izgledne šanse da Brazilac počne meč na klupi.

U taboru Milana ima manje neizvesnosti oko startne formacije, ali raste pritisak da dvojica mladih igrača, Sise i Hačinson, dobiju veću minutažu, tim pre što Gonsalo Ramoš ne uspeva da bude efikasan kao što se to očekivalo. Portugalac je u Seriji A i Ligi Evrope na 11 utakmica dao samo tri gola, malo za centarfora plaćenog 70 miliona evra. Amorim je kao recept za regeneraciju Ramoša najavio taktičke promene i da će bivši centarfor PSŽ-a imati veću podršku u napadu i da će moći da igra bliže protivničkom šesnaestercu.

Na drugoj strani, Markus Tiram je izrastao u novog lidera Nerazura. Zahvaljujući Francuzu, odsustvo kapitena Lautara Martineza nije imalo negativne efekte na bodovni saldo u Seriji A. Tiram je bukvalno sam iščupao bodove protiv Bolonje, Fiorentine i Venecije. Večeras bi trebalo Pio Espozito da pravi društvo Markusu.

Kivu je priznao da se ne može zanemarivati činjenica da Inter već dve godine ne zna za pobedu nad Milanom i da je potrebno imati drugačiji pristup i dati mnogo više na terenu, odnosno igrati, kako je rekao, više kao tim iz provincije. U tom odgovoru se krije i direktna optužba trenera Intera na račun igrača da ulaze previše sa visine u utakmice i da ih golovi rivala probude iz te uobraženosti.

Strahinja Pavlović je nezamenljiv za Amorima i uz Menjana je jedini koji ne propušta nijedan meč. Ipak, prilično je upadljivo da srpski reprezentativac pruža bolje partije kada Milan igra sa tročlanom defanzivnom linijom.

Aleksandar Stanković se vraća na klupu nakon startne uloge protiv Venecije. Interovo dete nije iskoristilo priliku u Laguni. Nije jednostavno dati sto odsto kada u prethodna dva meseca provedeš tek nekoliko desetina minuta na terenu.

U svakom slučaju, predviđa se da će ključna bitka biti vođena na sredini terena, odnosno da će dueli Barele i Rabioa i Čalhanoglua i Modrića biti ti koji će presuditi.

MILAN 4-3-3: Menjan – Hila, De Vinter, Pavlović, Dijavara – Musa, Modrić, Rabio – Moreira, Gonsalo Ramoš, Pulišić

INTER 3-5-2:Martinez – Bisek, Akanđi, Bastoni – Dijuf, Barela, Čalhanoglu, Žjelinski, Dimarko – Pio Espozito, Tiram

UDINEZE – ROMA (18.00)

Slučaj je hteo da se Nikolo Zaniolo vrati na teren, posle duge povrede, upravo večeras protiv Rome. Bivši igrač Đalorosih ima veoma turbulentan odnos sa Romom i njenim navijačima, a kako je sam trener Udinezea Kosta Runjajić priznao: Zaniolo je fundamentalno važan igrač za Udineze.

Friulani su prekinuli seriju poraza remijem protiv Parme, ali to neće biti dovoljno da spasu klupu trenera Runjajića, odnosno potrebno je da pre novembarske pauze uknjiže još par bodova. U suprotnom, malo je verovatno da će Kosta i dalje voditi tim iz Udina. U poslednjih par dana bilo je nekoliko tekstova u kojima se prigovaralo šefu stručnog štaba Udinezea što još uvek nije naučio italijanski.

U Rimu ključa. Prošlo je 18 godina od kada su i Roma i Lacio igrali u Ligi šampiona zajedno i Đalorosi imaju veoma naklonjen raspored do rimskog derbija zakazanog za 13. decembar. Gasperinijevi momci posle Udinezea imaju Sasuolo na Olimpiku, gostuju Parmi, dočekuju Moncu i idu na noge Bolonji. Šansa da stignu i možda prestignu ne samo Lacio već i Inter, koji osim večerašnjeg derbija ima i sudar sa Komom za osam dana.

U startnoj postavi Rimljana biće potvrđen Pizili. Mladi Rimljanin je već postigao četiri gola u ovoj sezoni i drugi je strelac tima posle Malena. Pitanje je samo da li će Gasp pomeriti Pizilija da igra bliže Holanđaninu ili će ga držati pored Kristantea u veznoj liniji, dajući šansu Mori. Gilardi će odmeniti Mančinija, koji je imao pad forme u poslednjih par nedelja.

Gasperini se nadao oporavku Svilara i Dibale, ali kako stvari stoje, Mile će se vratiti na gol posle pauze, a Dibala bi možda mogao da bude na spisku putnika za Mančester u Ligi šampiona. U timu Udinezea su i dalje na listi povređenih Sole, Zanoli i Alaba.

Inače, statistika nas podseća da Udineze nije dva puta pobedio Romu gotovo 30 godina. Nije zanemarljiv podatak, budući da je tim iz Udinezea izašao kao pobednik na poslednjem odmeravanju snaga. Valja napomenuti i da su Friulani dva puta izašli sa sva tri boda na domaćem terenu u poslednja četiri meča sa Romom u Udinama.

UDINEZE 3-4-2-1: Okoje – Abankva, Kabasele, Palma – Vojvoda, Zaraga, Karlstrom, Kamara – Zaniolo, Ekelenkamp – Dejvis

ROMA 3-4-2-1: Golini – Gilardi, Balerdi (Ndika), Ermoso – Luli, Kristante, Pizili, Vesli – Sule, Mora – Malen

BOLONJA – MONCA (15.00)

Promena na klupi Bolonje dala je željene rezultate. Rafaele Paladino je oživeo tim iz Emilije, ulio novi duh, što se najbolje videlo na San Siru protiv Milana. Danas će Paladino imati pred sobom Moncu, tim sa kojim je lansirao svoju trenersku karijeru.

Lombardijski tim igra prilično promenljivo na startu ove sezone i dolazi na Dal’Aru sa dva vezana poraza u kojima je primio čak sedam golova. Na drugoj strani, Bolonja je zabeležila tri pobede na poslednja četiri meča, između je samo poraz od Intera.

Popodnevni duel će biti i veliki ispit za dvojicu napadača koji su se prilično raspucali u ovoj sezoni. Mbangula je postigao svoj prvi het-trik u Seriji A, a Varela je dao sedam golova. U Milanu kruži šala da su Rosoneri angažovali pogrešnog Portugalca, budući da je centarfor Monce dao sedam golova, a Milanov samo dva.

Pažnju treba obratiti i na Bernardeskija, koji igra u životnoj formi.

Paladino ne može da računa i dalje na centarfora Pikolija, kapitena De Silvestrija i Enema, dok je Monca došla bez Folorunša, Pesine i Žjolkovskog.

BOLONJA 3-4-3:Skorupski – Darmjan, Kazale, Teat – Amondarain, Ferguson, Pobega, Miranda – Bernardeski, Odgard, Mbangula

MONCA 3-4-2-1: Tornkvist – Lukezi, Goglikidze, Karboni – Birindeli, Akinsanmiro, Ondoa, Magas – Mota, Robinson – Varela

SERIJA - 10. KOLO

Subota

15.00: (1,55) Bolonja (4,20) Monca (5,60) MOZZART RELAX

18.00: (5,70) Udineze (4,70) Roma (1, 50) MOZZART RELAX

20.45: (3,60) Milan (3,65) Inter (2.00) MOZZART RELAX

Nedelja

12.30: (1,25) Komo (5,80) Venecija (10,25) MOZZART RELAX

15.00: (2,05) Frozinone (4,20) Torino (3,05) MOZZART RELAX

15.00: (1,38) Lacio (4,70) Kaljari (7,75) MOZZART RELAX

20.45: (2,25) Juventus (3,50) Napoli (3,10) MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (2,85) Sasuolo (3,80) Fjorentina (2,25) MOZZART RELAX

20.45: (1,45) Atalanta (4,70) Parma (6,25) MOZZART RELAX