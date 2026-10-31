Anderleht demantuje krizu, Vinkler pod upitnikom za meč sa Vesterloom

Problem za Anderleht počeo je porazom od zagrebačkog Dinama u Ligi šampiona, potom je usledila i šokantna eliminacija iz Kupa Belgije od Beršota, da bi sve bilo gore posle debakla protiv Genka. Ipak, vlasnik kluba Mark Kuke smatra da je u pitanju samo prolazna negativna faza i da će u skorije vreme sve biti u redu.

"Je li ovo kriza? Nije. Nikako. Naravno, nezadovoljni smo rezultatima u poslednje vreme. Ipak, mislim da konačno imamo veoma dobru strukturu i ponosan sam na to", rekao je Kuke.

20.45: (1,55) Anderleht (4,60) Vesterlo (5,10)

On daje punu podršku treneru Vitoru Brunu koji će imati pune ruke posla da to poverenje i opravda. Kuke mu je, doduše, poslao upozorenje.

"Strpljenje navijača je opravdano sve tanje. Vitor Bruno je pametan, ponekad i previše. Imamo veliki broj igrača i on stalno razmišlja u stilu, 'šta bi bilo da ovog igrača stavim ovde i da uradimo ovo'.. Mislim da veći broj igrača igra na mestima na koja nisu navikli", kaže Kuke.

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Protiv Vesterloa, Bruno neće moći da računa na nekoliko igrača, u pitanju su Ilaj Kamara i Kilijan Sardela, dok je pod velikim upitnikom i nastup Martena Vinklera, igrača u kojeg portugalski stručnjak ima veliko poverenje. Vinkler je do sada postigao tro gola uz jednu asistenciju na 12 mečeva od starta sezone.

"Moraćemo do poslednjeg trenutka da čekamo na odluku o učešću Vinklera. Biće jako važno kakao se oseća na dan utakmice", rekao je Bruno.

U slučaju da Vinkler ne bude mogao da nastupi Bruno će ga najverovatnije zameniti Lukasom Ambrosom ili Oliverom Antmanom.

BELGIJA, 10. KOLO

Petak

Varegem - Klub Briž 2:4 (1:4)

/Hedl 32, 59 - Vetlesen 3, Forbs 34, Tresoldi 36, Vanaken 45/

Subota

16.00: (3,70) Mehelen (4,10) Genk (1,90)

18.15: (1,70) Standard (4,00) Kortrajk (4,50)

20.45: (1,55) Anderleht (4,60) Vesterlo (5,10)

20.45: (6,00) Beveren (4,70) Union Sen Žiloaz (1,45)

Nedelja

13.30: (2,05) Serkl Briž (4,00) Antverpen (3,20)

16.00: (1,60) Sint Trojden (4,30) Leven (4,90)

18.30: (4,40) Lomel (4,10) Gent (1,75)

19.15: (1,48) Šarlroa (4,50) La Luvjer (6,00)

***Kvote su podložne promenama