Anderleht demantuje krizu, Vinkler pod upitnikom za meč sa Vesterloom
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 12:59
Ekipa iz Brisela ima priliku za popravni na Loto parku (20.45)
Težak poraz od Genta u prošlom kolu (4:0), pritisnuo je alarm u redovima Anderlehta pred susret 10. kola sa Vesterloom (20.45).
Malo ko se nadao takvom rezultatu, ali ono što je najvažnije je da ove večeri ekipa iz Brisela na Loto parku ima priliku da se iskupi navijačima i krene uzlaznom linijom. Biće to na neki način test karaktera ne samo za igrače, već i trenera Vitora Bruna čiji se tim nalazi već na 11 bodova minusa za vodećim Klub Brižom.
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Problem za Anderleht počeo je porazom od zagrebačkog Dinama u Ligi šampiona, potom je usledila i šokantna eliminacija iz Kupa Belgije od Beršota, da bi sve bilo gore posle debakla protiv Genka. Ipak, vlasnik kluba Mark Kuke smatra da je u pitanju samo prolazna negativna faza i da će u skorije vreme sve biti u redu.
"Je li ovo kriza? Nije. Nikako. Naravno, nezadovoljni smo rezultatima u poslednje vreme. Ipak, mislim da konačno imamo veoma dobru strukturu i ponosan sam na to", rekao je Kuke.
20.45: (1,55) Anderleht (4,60) Vesterlo (5,10)
On daje punu podršku treneru Vitoru Brunu koji će imati pune ruke posla da to poverenje i opravda. Kuke mu je, doduše, poslao upozorenje.
"Strpljenje navijača je opravdano sve tanje. Vitor Bruno je pametan, ponekad i previše. Imamo veliki broj igrača i on stalno razmišlja u stilu, 'šta bi bilo da ovog igrača stavim ovde i da uradimo ovo'.. Mislim da veći broj igrača igra na mestima na koja nisu navikli", kaže Kuke.
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Protiv Vesterloa, Bruno neće moći da računa na nekoliko igrača, u pitanju su Ilaj Kamara i Kilijan Sardela, dok je pod velikim upitnikom i nastup Martena Vinklera, igrača u kojeg portugalski stručnjak ima veliko poverenje. Vinkler je do sada postigao tro gola uz jednu asistenciju na 12 mečeva od starta sezone.
"Moraćemo do poslednjeg trenutka da čekamo na odluku o učešću Vinklera. Biće jako važno kakao se oseća na dan utakmice", rekao je Bruno.
U slučaju da Vinkler ne bude mogao da nastupi Bruno će ga najverovatnije zameniti Lukasom Ambrosom ili Oliverom Antmanom.
BELGIJA, 10. KOLO
Petak
Varegem - Klub Briž 2:4 (1:4)
/Hedl 32, 59 - Vetlesen 3, Forbs 34, Tresoldi 36, Vanaken 45/
Subota
16.00: (3,70) Mehelen (4,10) Genk (1,90)
18.15: (1,70) Standard (4,00) Kortrajk (4,50)
20.45: (1,55) Anderleht (4,60) Vesterlo (5,10)
20.45: (6,00) Beveren (4,70) Union Sen Žiloaz (1,45)
Nedelja
13.30: (2,05) Serkl Briž (4,00) Antverpen (3,20)
16.00: (1,60) Sint Trojden (4,30) Leven (4,90)
18.30: (4,40) Lomel (4,10) Gent (1,75)
19.15: (1,48) Šarlroa (4,50) La Luvjer (6,00)
***Kvote su podložne promenama