BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

LEVANTE - ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,50) - početak 14.00 MOZZART RELAX

Prošles ezone, Levante je predstavljao problem Atletiku, tim iz Madrida nije uspeo da ga pobede u obe utakmice, dok je u Valensiji bilo 3:1 za domaćina. Sada je ekipa Dijega Simeonea u velikom naletu, Atletiko ima šest pobeda i remi na poslednjih sedam utakmica u svim takmičenjima, pa je otuda svakako favorit.

MANČESTER SITI - BRAJTON (tip 1, kvota 1,75) - početak 16.00 MOZZART RELAX

Dve ekipe sastale su se na istom mestu sredinom nedelje u Liga kupu kada je posle 2:2 u regularnom toku Siti slavio na penale (4:3). Tim Enca Mareske je efikasan i na poslednjih osam mečeva u svim takmičenjima uvek je igrao 3+ golova. Brajton ima tri meča bez pobede u svim takmičenjima, ali je pre toga imao seriju od šest uzastopnih pobeda.

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UDINEZE - ROMA (tip 2, kvota 1,52) - početak 18.00 MOZZART RELAX

Katastrofalna forma ekipe iz Udina mogla bi da se nastavi i posle okršaja sa Vučicom. Udineze je u poslednjih sedam utakmica imao šest poraza i remi, u poslednjem kolu sa Parmom (0:0). Roma je na poslednje četiri utakmice upisala tri pobede uz remi i neporažena je u Seriji A od početka sezone.

BETIS - MALAGA (tip 1, kvota 1,27) - početak 18.30 MOZZART RELAX

Želja ekipe iz Sevilje je da nastavi sa dobrim partijama kod kuće. Izabranici trenera Manuela Pelegrinija imaju devet pobeda i samo jedan poraz kod kuće na poslednjih deset utakmica. Malaga je bez pobede od početka sezone i teško da može čemu da se nada i ovog popodneva.

ASTON VILA - FULAM tip 1, kvota 2,10) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Poraz u Liga kupu od Bornmuta ne bi trebalo da poremeti ritam Aston Vile koja je pre toga imala seriju od šest pobeda i remija na sedam utakmica. Ekipa iz Birmingema je favorit protiv Fulama koji je igrao promenljivo u poslednje vreme. Gosti su u poslednja tri meča igrali od 0-2 golova.

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