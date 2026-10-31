Ko je i kako u ime Srbije glasao za Zlatnu loptu...

"Ipak, moram da priznam da je greška bila što sam Kejna stavio na šesto mesto. To je prenisko" .

"Moja postavka je takva da je 2026. godina bila godina Mundijala. Rezultat i učesnici tog takmičenja presudili su u mom glasanju. Liga šampiona i sva druga takmičenja su mi u drugom planu. Rodri je ključni igrač Španije, a igrači poput njega i Modrića odlučuju utakmice. Kod mene je drugi Haland, pošto je sa Norveškom napravio veliki rezultat, dok je treći Mesi, koji je Argentinu doveo do finala. Četvrti je Feran Tores, strelac gola u finalu" , obrazložio je Reić svoje glasove u kratkoj izjavi za "Večernji list" pre nekoliko dana, da bi potom dopunio:

A kako su glasale ostale zemlje, odnosno njihovi predstavnici, Ekip je detaljno objavio u današnjem izdanju. Nas je naravno najviše zanimalo kako su raspoređeni srpski glasovi. U ime naše zemlje poredak je napravio glavni urednik Sportskog žurnala - Zoran Stojadinović.

Ono što odmah upada uoči, on je jedan od deset novinara iz 100 zemalja što su imale pravo glasa koji je maksimalan broj bodova (15) udelio Rodriju. Između ostalog, kao i kolega Reić.

Stojadinović je na drugo mesto stavio Embapea, na treće Jamala i tek na četvrto pobednika Kejna. Do 10. mesta zatim je ovako nizao: Usman Dembele, Fabijan Ruiz, Majkl Olise, Džud Belingem, Linel Mesi i Erling Haland.

Podsetimo, Hari Kejn završio je trku sa 28 bodova prednosti u odnosu na Kilijana Embapea. Englez se našao na prvom mestu na listićima 40 novinara (uključujući i predstavnika Španije), dok je Francuz dobio najviše bodova od 23 novinara (uključujući onog iz Nemačke).

Prema rečima organizatora iz Frans fudbala, Kilijan Embape vodio je većim delom trajanja ankete , međutim centarfor Bajerna preokrenuo rezultat u samoj završnici prebrojavanja.

Kada su u pitanju ekstremi - Kejn uopšte nije dobio bodove od predstavnika iz dve države (Obala Slonovače i Meksiko); Embape je ostao potpuno bez bodova na listićima novinara iz tri države (Grčka, Škotska, Ukrajina).