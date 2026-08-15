Džabari Parker (© Starsport)
Preokret! Džabari Parker trenira sa Partizanom dok ne pronađe novi klub
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Vreme čitanja: 1min | sub. 15.08.26. | 14:16
Crno-beli se okupljaju 20. avgusta, ali se ne očekuje da će igrati
Džabari Parker će započeti pripremni period u Beogradu, sa ekipom Partizana, potvrđeno je Mozzart Sportu.
Nakon isteka pozajmice u Huventudu, Parker je i dalje pod ugovorom sa crno-belima i treniraće sa timom od početka priprema do razrešenja njegove situacije.
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Partizan želi da izbegne situaciju od prošle godine kada je Ife Lundberg odlukom trenera i sportskog direktora sklonjen iz tima, pa je uprkos važećem ugovoru trenirao u Danskoj i primao platu od Partizana do ponude Makabija.
Đoan Penjaroja je jasno pokazao da ne računa na Džabarija ni u Barseloni i u Partizanu, tako da je teško očekivati da će se nekadašnji drugi pik na NBA draftu izboriti za treću šansu kod njega.
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