Najbolji francuski strelci trenutno: Olise i Embape, pa Dioni

Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 13:48
Naravno, nemaju golovi u svim takmičenjima jednaku težinu…
Sijaset napadača prodefilovalo je Marakanom proteklih godina, a jedan od onih koji nije ostavio bogzna kakav trag je Lois Dioni. Imao je mršav učinak, ali i skromnu minutažu. Stigao je u Crvenu zvezdu bez obeštećenja, dao tri gola i napustio klub takođe bez obeštećenja.
Ali, od tada je imao i dobre sezone, doduše u drugim ligama. Vratio se u Francusku, potpisao za Anže i dao 19 golova u svim takmičenjima u sezoni 2023/2024. Samo u Ligi 2 pogodio je 15 puta. Naredna stanica bila mu je Turska, gde je u drugom rangu u dresu Manise spakovao 22 komada. Letos je stavio paraf na ugovor sa Omonijom, a dobro mu ide i na Kipru…
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Toliko dobro da trenutno spada među najbolje francuske strelce koji igraju u Top 15 evropskih liga?!
Nastupila je reprezentativna pauza, a Lois Dioni je u svim takmičenjima dao šest golova – dva u kiparskom šampionatu i četiri u kvalifikacijam za Ligu Evrope. Na njih je pridodao i jednu asistenciju. Ako se gledaju samo pogoci, što se tiče francuskih igrača, situacija je sledeća: Majkl Olise i Kilijan Embape rame uz rame, pa odmah iza njih Lois Dioni.
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Ofanzivac minhenskog Bajerna ima osam pogodaka na svom kontu, kao i napadač Real Madrida, a iza Loisa Dionija u ovom momentu nalaze se Florijan Tovan iz Lansa (pet), Tjerno Bari iz Evertona (pet), Rajan Šerki iz Mančester Sitija (četiri), Samjuel Grandsir iz kiparskog Nea Salamisa (četiri)…
Naravno, nemaju golovi u svim takmičenjima jedna težinu. Ne može se meriti kiparski šampionat sa „ligama petice“, ali je interesantan podatak, donekle i pokazatelj da u Loisu Dioniju, ipak, ima nečega i da ga Sent Etjen nije slučajno svojevremeno otkupio za 10.000.000 evra od Dižona.
Crni bik je kroz karijeru dosta oscilirao, jedini trofej osvojio je sa Crvenom zvezdom, a Omoniji bi mogao da bude važan adut u borbi za titulu.