Najbolji francuski strelci trenutno: Olise i Embape, pa Dioni

Toliko dobro da trenutno spada među najbolje francuske strelce koji igraju u Top 15 evropskih liga?!

Nastupila je reprezentativna pauza, a Lois Dioni je u svim takmičenjima dao šest golova – dva u kiparskom šampionatu i četiri u kvalifikacijam za Ligu Evrope. Na njih je pridodao i jednu asistenciju. Ako se gledaju samo pogoci, što se tiče francuskih igrača, situacija je sledeća: Majkl Olise i Kilijan Embape rame uz rame, pa odmah iza njih Lois Dioni.

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Ofanzivac minhenskog Bajerna ima osam pogodaka na svom kontu, kao i napadač Real Madrida, a iza Loisa Dionija u ovom momentu nalaze se Florijan Tovan iz Lansa (pet), Tjerno Bari iz Evertona (pet), Rajan Šerki iz Mančester Sitija (četiri), Samjuel Grandsir iz kiparskog Nea Salamisa (četiri)…

Naravno, nemaju golovi u svim takmičenjima jedna težinu. Ne može se meriti kiparski šampionat sa „ligama petice“, ali je interesantan podatak, donekle i pokazatelj da u Loisu Dioniju, ipak, ima nečega i da ga Sent Etjen nije slučajno svojevremeno otkupio za 10.000.000 evra od Dižona.

Crni bik je kroz karijeru dosta oscilirao, jedini trofej osvojio je sa Crvenom zvezdom, a Omoniji bi mogao da bude važan adut u borbi za titulu.