POČELO JE: Evroligi stigla zvanična ponuda iz NBA!
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 14:17
Čeka se rasplet...
Ono o čemu se sedmicama spekulisalo, sada je prešlo na konkretne poteze - NBA liga poslala je zvaničnu ponudu Evroligi!
Kako je objavio grčki portal SDNA, ponuda je na stolu i NBA liga želi da uđe u saradnju sa Evroligom oko stvaranja zajedničkog takmičenja. Sada ostaje da se o ponudi razgovara među suvlasnicima Evrolige, na toliko čekanom sastanku u jednom luksuznom hotelu na jezeru Komo 5. oktobra.
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SDNA takođe navodi da je NBA pred Evroligu "bacila ludu svotu novca" zbog čega evropska košarka nalazi pred najvećom odlukom u svojoj istoriji.
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E sada, da li će doći do saradnje ili ne - to je najveće pitanje. Jer, kako se i dalje glasno ističe, obe strane se spremaju i za varijantu u kojoj će svako ići na svoju stranu, što bi suštinski bila najgora stvar za evropsku košarku. Odnosno, da NBA istraje u svojim naporima da organizuje svoje takmičenje na Starom kontinentu, a da Evroliga nastavi širenje ka modelu sa 24 i ciljno 30 klubova u doglednoj budućnosti.
Podsetimo, poslednji dani septembra i sam početak oktobra trebalo bi da donese konačan odgovor na pitanje kojih osam klubova će dobiti statusu Evroliginih franšiza. U najužem krugu su i beogradski večiti rivali, Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda. Oba kluba moraće da plate 50.000.000 evra za sticanje statusa franšize, s tim da bi 25 odsto od te sume moralo da bude uplaćeno odmah, a ostatak kroz unapred dogovoren mehanizam isplate.
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I direktor Evrolige Ćus Bueno i NBA komesar Adam Silver već neko vreme pričaju o tome kako bi idealno rešenje za sve bilo da dve organizacije udruže snage - zajedno sa FIBA - što bi dovelo do velike košarkaške revolucije u Evropi.
Takođe, jedno od najvećih nedoumica ostaje da li bi, u slučaju da zaista dođe do saradnje Evrolige i NBA, bilo dovoljno vremena da se organizuje zajedničko takmičenje za godinu dana? NBA u svojim projekcijama želi novo takmičenje da lansira u oktobru 2027, dok Evroliga za isti period najavljuje reformaciju i uvećanje na 24 kluba.
Ostaje nam da sačekamo 5. oktobar i vidimo koji će put izabrati evropska košarka...