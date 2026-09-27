POČELO JE: Evroligi stigla zvanična ponuda iz NBA!

SDNA takođe navodi da je NBA pred Evroligu "bacila ludu svotu novca" zbog čega evropska košarka nalazi pred najvećom odlukom u svojoj istoriji.

Utorak, 20.45: (1,70) Pariz (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

E sada, da li će doći do saradnje ili ne - to je najveće pitanje. Jer, kako se i dalje glasno ističe, obe strane se spremaju i za varijantu u kojoj će svako ići na svoju stranu, što bi suštinski bila najgora stvar za evropsku košarku. Odnosno, da NBA istraje u svojim naporima da organizuje svoje takmičenje na Starom kontinentu, a da Evroliga nastavi širenje ka modelu sa 24 i ciljno 30 klubova u doglednoj budućnosti.

Podsetimo, poslednji dani septembra i sam početak oktobra trebalo bi da donese konačan odgovor na pitanje kojih osam klubova će dobiti statusu Evroliginih franšiza. U najužem krugu su i beogradski večiti rivali, Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda. Oba kluba moraće da plate 50.000.000 evra za sticanje statusa franšize, s tim da bi 25 odsto od te sume moralo da bude uplaćeno odmah, a ostatak kroz unapred dogovoren mehanizam isplate.

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I direktor Evrolige Ćus Bueno i NBA komesar Adam Silver već neko vreme pričaju o tome kako bi idealno rešenje za sve bilo da dve organizacije udruže snage - zajedno sa FIBA - što bi dovelo do velike košarkaške revolucije u Evropi.