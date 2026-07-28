Fenerov teror na Čizmi: Posle Grinvuda napada i Leaa i nudi 40.000.000! Milan traži još

Otprilike toliko bi na Bosforu mogao da zaradi i Leao, ali je mnogo bitnije ono što Fenerbahče nudi Milanu, a u pitanju je suma od 40.000.000 evra. To već nije dovoljno, pošto su Rosoneri svakako sa izlazne klauzule od 175.000.000 evra cenu spustili na 60.000.000. Razlika od 20.000.000 nije dakle mala, mada bi mogla da se premosti pojačanom ponudom sa bonusima.

Problem je i dinamika posla. Feneru se žuri, jer ga čekaju kvalifikacije za Ligu šampiona, a i plaši se šampionskog Galatasaraja. Milanu se naprotiv nigde ne žuri, jer tek treba da pronađe Leaovog naslednika. Mislili su da će ga možda dobiti u Konstantinosu Karecasu, ali je Borusija Dortmund bila brža i odvela ga iz Genka za 30.000.000 evra, pus bonuse. Gazeta delo sport tvrdi da je Milan izneo istu ponudu, ali da je ona stigla posle Borusijine, jer su Rosoneri morali da čekaju da vide da li je Fener zaista ozbiljan.

Leao svakako ide, iako je za trenera stigao zemljak mu Ruben Amorim. Teško bi se uklopio u njegov 3-4-2-1 sistem. Najbolje godine dao je Rosonerima, uzeo i onu jednu Seriju A, sada hoće drugačiju vrstu izazova što je i sam isticao. Mada nije više tako tražen kao nekad, jer pre dve ili tri godine mogao je verovatno da bira gde će. Sada Milan jedva čeka da ga se reši.

S druge strane, na San Siro danas stiže Sankun Dijavara, štoper rođen 2006, koji dolazi iz Troe, sa 3.000.000 evra plus procente od naredne prodane. Dijavara je projekat za budućnost, za sada tu da odmeni Strahinju Pavlovića kada ovaj bude morao da se odmori.