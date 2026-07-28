Votson neće biti zadovoljan: Nagetsi mu nude platu daleko ispod realne
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 08:23
Franšiza iz Kolorada u debelom problemu zbog ulaska u drugi nivo poreza na luksuz
Ozbiljan problem napravila je Oklahoma vodeće ljude Denvera time što ih je naterala da potroše novac na izjadnačavanje ponude za Spensera Džonsa i ugovor vredan 12.000.000 dolara za dve godine. Taj potez ugurao je Nagetse u drugi nivo poreza na luksuz i ako se iz istog ne izvuku dalje poslovanje moglo bi da im bude maksimalno ograničeno, uz ozbiljne finansijske penale.
Uprkos tome što su "zaronili" toliko duboko, šampioni iz 2023. godine još nisu rešili pitanje Pejtona Votsona koga juri nekoliko ekipa. Mladi krilni košarkaš ovog leta može da potpiše ugovor vredan oko 120.000.000 dolara, a novinar Atletika Toni Džons javlja da mu je Denver na sto stavio ponudu daleko ispod realne - 70.000.000 dolara za pet godina.
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Votson je i dalje jedan od najboljih nepotpisanih igrača na tržištu, a za njegove usluge se interesuju Milvoki, Atlanta i Los Anđeles Klipersi kroz potencijalni "sign-and-trade" što znači da bi Nagetsi zauzvrat dobili nešto, ako bi im igrač otišao.
Situaciju oko Votsona navodno prate i Los Anđeles Lejkersi, s tim da oni sada nemaju toliki prostor u seleri kepu da bi ga doveli. Ipak, predsednik košarkaških operacija Rob Pelinka i dalje prati šta se dešava sa njim, a tokom Letnje lige su čak imali prilike da porazgovaraju.
Votson je odigrao najbolju sezonu dosadašnje karijere, sa prosekom od gotovo 15 poena, pet skokova i dve asistencije. Povrede ga jesu sprečile da uradi još i više, ali je posebno iskočio i preuzeo odgovornost kada je Nikola Jokić morao van parketa na mesec dana posle hiperekstenzije kolena.
Denver želi da zadrži Votsona, problem je samo u tome što trenutno nema prostor u seleri kepu, pa tako ni "sign-and-trade" nije isključena opcija, ako dve strane ne pronađu zajednički jezik. Tačnije, ako mu Nagetsi ne ponude ono što on traži ili Votson ne pristane na dosta manje para. Kako tvrdi novinar Džejk Fišer, Denver bi u svakoj varijanti trejda tražio od zainteresovanih klubova dva buduća pika prve runde.
Time što je potpisao "offer sheet" za Džonsa, Denverov račun za porez na luksuz podigao se za 32.000.000 dolara, odnosno sa 36.000.000 na 68.000.000 dolara. Tako je franšiza iz Kolorada jedina u celoj NBA ligi koja posluje iznad svih restriktivnih granica. Zbog poslovanja u drugom nivou poreza na luksuz, Denver sada više ne može da koristi "trade exceptions" (finansijski kredit stvoren kada tim iznad ograničenja plata trejduje više plate nego što prima u poslu prim. aut.), ne može ni da kombinuje plate u trejdovima, da šalje novac drugim timovima ili da trejduje buduće pikove prve runde...