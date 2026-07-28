Votson neće biti zadovoljan: Nagetsi mu nude platu daleko ispod realne

Portoriko 1, 13.30: (2,55) TnT Tropang Giga (14,5) Konverdž (1,60)

Votson je i dalje jedan od najboljih nepotpisanih igrača na tržištu, a za njegove usluge se interesuju Milvoki, Atlanta i Los Anđeles Klipersi kroz potencijalni "sign-and-trade" što znači da bi Nagetsi zauzvrat dobili nešto, ako bi im igrač otišao.

Situaciju oko Votsona navodno prate i Los Anđeles Lejkersi, s tim da oni sada nemaju toliki prostor u seleri kepu da bi ga doveli. Ipak, predsednik košarkaških operacija Rob Pelinka i dalje prati šta se dešava sa njim, a tokom Letnje lige su čak imali prilike da porazgovaraju.

Votson je odigrao najbolju sezonu dosadašnje karijere, sa prosekom od gotovo 15 poena, pet skokova i dve asistencije. Povrede ga jesu sprečile da uradi još i više, ali je posebno iskočio i preuzeo odgovornost kada je Nikola Jokić morao van parketa na mesec dana posle hiperekstenzije kolena.