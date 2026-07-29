PAO platio Asvelu i dovodi Fransiska – zarađivaće 3.000.000 evra godišnje

Sve je bilo spremno da Asvel naredne sezone ne bude više tim sa dna, već ekipa sposobna da se bori za vrh Evrolige. Najavljena su glamurozna pojačanja, neka i stigla u klub, ali deluje da je ceo projekat pred kolapsom.

Novca neće biti ni približnu u najavljenoj meri i počelo je da se priča o tome kako će pojedini igrači završiti u nekim drugim klubovima. Prvi na udaru našao se Silven Fransisko. Danas su košarkaškom Evropom prohujale informacije da ga želi Panatinaikos, a izgleda da je ceo posao već zaključen.