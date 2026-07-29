PAO platio Asvelu i dovodi Fransiska – zarađivaće 3.000.000 evra godišnje
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 22:00
Izgleda da Asvelov projekat ide ka kolapsu
Sve je bilo spremno da Asvel naredne sezone ne bude više tim sa dna, već ekipa sposobna da se bori za vrh Evrolige. Najavljena su glamurozna pojačanja, neka i stigla u klub, ali deluje da je ceo projekat pred kolapsom.
Novca neće biti ni približnu u najavljenoj meri i počelo je da se priča o tome kako će pojedini igrači završiti u nekim drugim klubovima. Prvi na udaru našao se Silven Fransisko. Danas su košarkaškom Evropom prohujale informacije da ga želi Panatinaikos, a izgleda da je ceo posao već zaključen.
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Kako navodi dobro obavešteni novinar Eurohoopsa Aris Barkas Panatinaikos je platio otkupnu klauzulu od 450.000 evra timu iz Vilerbana i na taj način praktično obezbedio potpis francuskog reprezentativca. Određene informacije pustila je u etar i grčka Gazeta, a ona navodi da je Francuz s Atinjanima potpisao ugovor na tri godine, dok će po sezoni zarađivati 3.000.000 evra.
Fransisko je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača u čitavoj Evroligi. Gomila timova stala je u red za sjajnog pleja, ali se za njegov potpis izborio Asvel. Međutim, izgleda da je odlazak doskorašnjeg igrača Žalgirisa samo početak onoga što se sprema u Asvelu, koji je vrlo pompezno najavljivao velike stvari u prethodnih nekoliko meseci.
Nameće se pitanje da li ovo zaista znači kraj Asvelovog projekta i pre nego što je počeo? Možda bi još neka velika imena mogla da napuste klub, pre svih Armoni Bruks i Nik Vajler Beb, ali to ćemo saznati u vrlo bliskoj budućnosti.
Kada je reč o Panatinaikosu i njihovim pojačanjima do sada su u klub stigli Isak Bonga, Geršon Jabusele, Branku Badio, Mustafa Fal, Dimitris Moraitis i Lefteris Mancukas, a na klupu se vratio najtrofejniji evropski trener Željko Obradović.