Stanković: Arnautović kad se spremi, daće ti sve na terenu

Crvena zvezda je dostigla radnu temperaturu u dvomeču sa Larneom, iako joj je bilo dovoljno i pola gasa da se domogne treće runde kvalifikacija za Ligu šampiona, gde je očekuje dvomeč sa Hapoel Ber Ševom.

Stankoviću neće biti lako da odabere startnih 11 za predstojeći evropski meč, jer se na početku sezone nametnuo veliki broj igrča.

„Rekli smo i pre prve utakmice da smo favorit, i da to treba da pokažemo na terenu. Momcima sam sada čestitao, ne toliko na pobedi koliko na odnosu. Pričali smo o tom odnosu koji je bio fenomenalan u prvoj utakmici, i još jači, još bolji u drugoj utakmici. Imali smo sastanke, pričali smo da treba da se ispoštuje dres, da treba da se ispoštuje stadion, i navijači. Hvala i njima što su došli, u stvarno velikom broju. I dalje smo u julu, i dalje su odmori, ali osećamo, osećamo podršku, osećamo navijanje. Nemam stvarno šta da niti oduzmem niti dodam. Opet nismo spuštali ritam i to je bila jedna tačka na sastancima: da zbog nas držimo visok ritam, jer će nam trebati. Sada kreću utakmice one prave, jake, eliminacija. Idemo ka tim završnim ciljevima koji su mnogo važni. Doneće dosta, dosta intenziteta, doneće dosta borbe, dosta odgovornosti, tako da moramo biti pravi”, rekao je Stanković posle meča. Naredni rival, Hapoel Ber Ševa, koji je eliminisao Vikingur, logistički bolja opcija, videćemo da li i protivnik.

“Da, logistički odlično. Idemo 40 minuta avionom do Balatona i sat vremena autobusom, bolje nego pet, pet i po sati do Rejkjavika. Pričali smo o protivnicima: jedan je fizički uigraniji, drugi je brži i talentovaniji. Mislim na Ber Ševu. Ako hoćeš da budeš šampion, moraš da pobediš svakoga. Tako da, gledaćemo nas, da budemo pravi, izanalizirati njih, gledati da im oduzmemo jake stvari i da stavimo u prvi plan naše kvalitete”.

Koliko je s jedne strane dobro što je Zvezda počela od ove runde kvalifikacija da se uigrava.

“Ima i za i protiv. Da smo krenuli kasnije, možda bi samo to bile dve ili tri utakmice u prvenstvu, možda bi odlagali. Tako da, ja bih najviše voleo da ne počinjemo uopšte kvalifikacije, nego da jednog dana, svaki put, prvak Srbije ide direktno u Ligu šampiona, i da to bude uspeh svih nas”. Rade Krunić je istrpeo nekoliko snažnih udaraca, ali nije zbog problema izašao sa terena.

“Ne, ne. To je bilo u planu i programu, 60 minuta da se odigra. Momak je bio sedam-osam dana van terena, jedan trening je imao s nama, ali, kao što sam rekao, Rade je sa bolom na ti. Pitao sam ga samo: je l' može? Kaže: može, sat vremena. To je to što nam treba. Uspeli smo da izrotiramo i da igraju. Još neko da dobije minute, da podigne formu, neko da podigne samopouzdanje. Tako da sam prezadovoljan kako smo to sve izgurali u dve utakmice”. Strika je debitovao u Evropi i ostavio dobar utisak.

“Odlično, odlično. Mislim da su ga prvih 15-ak minuta ostavili samog, svi su došli na desnu stranu da se igra fudbal, pa su ga ostavili samog po levoj strani. I posle toga smo našli balans. Za jednog momka, njegovih godina, evropska utakmica pred 20.000 ljudi, mislim da je i više nego pozitivno”. Marko Arnautović je pred kraj utakmice istrčao za protivničkim igračem i otklonio pas za gol.

“Pa što to treba da bude čudno? Mislim da to treba da bude normalno. Ako smo tim i ako imamo svi isti odnos, Marko je samo pokazao ono što može. Ali mene to ne čudi. Mare kad se spremi, to je Marko Arnautović, daće ti sve na terenu. 100% će ti dati sve na terenu”.