Reprezentativac Srbije u Borac Mozzartu

Novak je prošlu sezonu proveo u ekipi Kinga iz Šćećina i beležio učinak od 5,8 poena, 4,1 skoka i 8,4 asistencije, što ga je učinilo najboljim asistentom poljske lige. Novajlija u redovima Čačana iza sebe ima zavidnu karijeru u kojoj je branio boje brojnih domaćih i internacionalnih timova, pa se tako izdvajaju angažmani u Megi, FMP-u, Fuenlabradi, Miteldojčeru...

Novak predstavlja četvrto pojačanje za Čačane, jer su se pre njega na vernost Borcu obavezali Ranko Simović, Balža Živanović i Aleks Stin, dok je ugovor produžio Marko Jošilo.

Borac Mozzart će naredne sezone biti deo A grupe ABA lige u kojoj će za rivala imati Budućnost, Cedevita Olimpiju, Cibonu, Crvenu zvezdu, FMP, Igokeu, Krku, Široki i Slovan iz Bratisalve.