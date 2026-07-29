Reprezentativac Srbije u Borac Mozzartu
Vreme čitanja: 1min | sre. 29.07.26. | 23:17
Jovan Novak godinu dana u Čačku
Borac Mozzart pravi tim za narednu sezonu, a Čačani su obezbedili izuzetno važan potpis, jer će boje tima iz grada na Moravi braniti Jovan Novak.
Reprezentativac Srbije potpisao je jednogodišnju saradnju s ekipom Borca, a može se reći da zbog iskustva i renomea u ovom momentu predstavlja najveće pojačanje.
Izabrane vesti
Novak je prošlu sezonu proveo u ekipi Kinga iz Šćećina i beležio učinak od 5,8 poena, 4,1 skoka i 8,4 asistencije, što ga je učinilo najboljim asistentom poljske lige. Novajlija u redovima Čačana iza sebe ima zavidnu karijeru u kojoj je branio boje brojnih domaćih i internacionalnih timova, pa se tako izdvajaju angažmani u Megi, FMP-u, Fuenlabradi, Miteldojčeru...
Novak predstavlja četvrto pojačanje za Čačane, jer su se pre njega na vernost Borcu obavezali Ranko Simović, Balža Živanović i Aleks Stin, dok je ugovor produžio Marko Jošilo.
Borac Mozzart će naredne sezone biti deo A grupe ABA lige u kojoj će za rivala imati Budućnost, Cedevita Olimpiju, Cibonu, Crvenu zvezdu, FMP, Igokeu, Krku, Široki i Slovan iz Bratisalve.