’Fenjer’ ne sme da opeče: Zemun kroji Pazarcima raspoloženje pred pauzu

"Pre svega bih da poželim brz oporavak kapitenu protivničke ekipe Mladenu Živkoviću, golmanu koji je doživeo tešku povredu. Znamo kakva je to situacija. Zemun jeste poslednji, ali ga ne potcenjujemo ni u jednom momentu. Zaslužili su dosta više bodova. Doveli su novog trenera (Đorđija Mojsova, prim. aut), pa imamo samo jednu utakmicu za anallizu. On nije mnogo menjao u igri. Defanzivno su orijentisani i kompaktni, teško ih je probiti. Čekaju tranziciju. Pre svega smo se spremali psihološki, potom i taktički. Za pobedu je potrebno da izađemo i više nego maksimalno motivisani i taktički zategnuti", rekao je Pandurović.

Mladi strateg je ocenio da Zemun igra drugačije od Mačve, koja je krajem avgusta odnela bod iz Pazara (1:1).

"Zemun je direktan, čeka prekide i kontre. Dosta su dobro organizovani i postižu golove iz malog broja šansi. Protiv Radnika su na 1:1 pogodili prečku, iako je tim iz Surdulice imao dosta prilika. Mi izlazimo iz pozitivnih rezultata i igara protiv Železničara i Čukaričkog. Posle prvih 20 minuta na Banovom brdu izgedali smo puno pozitivnije. Moramo da vežbamo da u utakmice u kojima smo favoriti ulazimo kao u one gde to nismo".

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Besplatan ulaz na tribine najavljuje možda i rekordnu posetu.

"Pozvao bih navijače, lep je termin i besplatan ulaz. Znamo kako smo izgledali protiv Vojvodine i Železničara pred punim tribinama. Znači nam svaki navijač. S druge strane, mnogo je bitan trenutak, pred pauzu i Partizan u Humskoj. Voleli bismo da u pobedničkom ambijentu provedemo tri nedelje u treningu i da se fokusiramo na crno-bele", kazao je Pandurović.

Prokomentarisao je i najavljeni dolazak slovenačkog štopera Maksa Bilača u tabor Plavih.

"Visok momak, drugačiji od ostalih što imamo na tim pozicijama. Želimo mu dobrodošlicu, da se uklopi u ovih par nedelja i da onda vidimo koliko možemo da računamo na njega".