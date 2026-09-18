’Fenjer’ ne sme da opeče: Zemun kroji Pazarcima raspoloženje pred pauzu
Vreme čitanja: 3min | pet. 18.09.26. | 17:22
„Zaslužili su dosta više bodova, defanzivno su orijentisani i kompaktni, teško ih je probiti“, jasan je trener Strahinja Pandurović
Pazarcima predstoji Zemun, pa duga prvenstvena pauza. Od krajnjeg ishoda vojevanja sa fenjerašem u Mozzart Bet Superligi na Gradskom stadionu (subota, 17.00 – Arena Sport 6) zavisi i raspoloženje u narednom periodu. Četiri boda iz poslednjih mečeva sa Železničarom kraj Jošanice (2:0) i Čukaričkim u Beogradu (1:1) vredeće više ako im se dodaju još tri protiv novajlije u društvu najboljih.
Sve to apostrofirali su trener Pazara Strahinja Pandurović i levi bek Tomislav Dadić, koji su se pojavili u pres sali.
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"Pre svega bih da poželim brz oporavak kapitenu protivničke ekipe Mladenu Živkoviću, golmanu koji je doživeo tešku povredu. Znamo kakva je to situacija. Zemun jeste poslednji, ali ga ne potcenjujemo ni u jednom momentu. Zaslužili su dosta više bodova. Doveli su novog trenera (Đorđija Mojsova, prim. aut), pa imamo samo jednu utakmicu za anallizu. On nije mnogo menjao u igri. Defanzivno su orijentisani i kompaktni, teško ih je probiti. Čekaju tranziciju. Pre svega smo se spremali psihološki, potom i taktički. Za pobedu je potrebno da izađemo i više nego maksimalno motivisani i taktički zategnuti", rekao je Pandurović.
Mladi strateg je ocenio da Zemun igra drugačije od Mačve, koja je krajem avgusta odnela bod iz Pazara (1:1).
"Zemun je direktan, čeka prekide i kontre. Dosta su dobro organizovani i postižu golove iz malog broja šansi. Protiv Radnika su na 1:1 pogodili prečku, iako je tim iz Surdulice imao dosta prilika. Mi izlazimo iz pozitivnih rezultata i igara protiv Železničara i Čukaričkog. Posle prvih 20 minuta na Banovom brdu izgedali smo puno pozitivnije. Moramo da vežbamo da u utakmice u kojima smo favoriti ulazimo kao u one gde to nismo".
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Besplatan ulaz na tribine najavljuje možda i rekordnu posetu.
"Pozvao bih navijače, lep je termin i besplatan ulaz. Znamo kako smo izgledali protiv Vojvodine i Železničara pred punim tribinama. Znači nam svaki navijač. S druge strane, mnogo je bitan trenutak, pred pauzu i Partizan u Humskoj. Voleli bismo da u pobedničkom ambijentu provedemo tri nedelje u treningu i da se fokusiramo na crno-bele", kazao je Pandurović.
Prokomentarisao je i najavljeni dolazak slovenačkog štopera Maksa Bilača u tabor Plavih.
"Visok momak, drugačiji od ostalih što imamo na tim pozicijama. Želimo mu dobrodošlicu, da se uklopi u ovih par nedelja i da onda vidimo koliko možemo da računamo na njega".
Dadića za Zemunce vezuje neprijatno iskustvo iz vremena dok je nosio dres kragujevačkog Radničkog 1923.
"Igrao sam prošle godine protiv njih u kupu i nažalost izgubio. Tada su bili drugoligaši. Iskreno, ne znam puno igrača iz ove njihove ekipe. Ranije je tamo bio moj nekadašnji saigrač Miloš Rošević, ali je prešao u niški Radnički. Ne znam ih poimenice, ali znamo šta možemo da očekujemo. Na osnovu igra su zaslužuli više bodova nego što trenutno imaju, pa ih ne treba potceniti. Obećavam da ćemo dati sve od sebe".
Hrvatski internacionalac raduje se ambijentu.
"Naravno da su pune tribine dodatni motiv. Puno je lepše igrati kada je publika tu blizu. Pozvao bih navijače da iskoriste činjenicu da je ulaz slobodan. Ne tražimo ništa više nego da budu podrška kao na prethodnim utakmicama, da uz njihovu energiju i našu na terenu dođemo do željenog rezultata", rekao je Tomislav Dadić.