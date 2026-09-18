Vreme je za Dejvis kup: Kecmanović prvi na terenu protiv Litvanaca u Nišu

Žrebom je određen redosled mečeva. Kecmanović će prvi na teren u subotu od 14 časova protiv Edasa Butvilasa. Posle njih megdan će podeliti Hamad Međedović i Vilius Gaubas.

Drugog dana prvo na teren izlaze dublovi od 13 časova, a naš tandem su Miomir Kecmanović i Stefan Latinović, dok su Litvanci nominovali Justasa Trainauskasa i Pijusa Vaitiekunasa, a zatim slede dueli Miomira Kecmanovića sa Viliusom Gaubasom i Hamada Međedovića sa Edasom Butvilasom. Ukoliko bude 3:1 ili 4:0 za neku od selekcija, peti meč se ne igra.

“Litvanija je mlada i talentovana ekipa, ima dva igrača koji obećevaju, ali ja verujem u naš tim, jer su i Miomir i Hamad kvalitetniji i bolji od rivala”, poručio je selektor Troicki.

Miomir Kecmanović insistira da se protivnik ne sme potceniti:

“Bili smo svedoci svakakvih iznenađenja u Dejvis kupu. Na meni i Hamadu je da izađemo totalno fokusirani i da kvalitet dokažemo na terenu i pretočimo ga u pobedu”.

Hamad Međedović jedini ima iskustvo sa Tura protiv Litvanaca:

“Ne želim da skeniram taj meč, bio je težak, ali sada nije ni vreme ni mesto da se priča o tome, pred rivalima. Očekujem da pokažemo koliko možemo”.

Ognjen Milić i Branko Đurić su već bili deo reprezentacije, dok je Stefan Latinović debitant:

“Radio sam da bih napredovao na listi, da bih osvajao turnire i da bih na kraju bio u situaciji da budem ovde, u dresu reprezentacije i da pokušam da osvojim poen za Srbiju”, iskren je Latinović.