Vreme je za Dejvis kup: Kecmanović prvi na terenu protiv Litvanaca u Nišu
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 18:05
Orlovi favoriti za vikend u hali Čair
Treću godinu zaredom, Dejvis kup reprezentacija Srbije daleko je od elite. Te, 2023. godine izgubili smo u polufinalu od Italije u Malagi i više nismo uspeli ni da priđemo završnom turniru. Gubili bismo u februarskim kvalifikacijama od Slovačke, Danske i Čilea, tako da se u septembru u sklopu Svetske grupe 1 borimo za novi plasman u kvalifikacije za Fajnal ejt.
Pre godinu dana Turska je u Nišu bila lak zalogaj, a sada će Orlovi na istom mestu, u dvorani Čair, imati ulogu favorita protiv Litvanije. Najbolji litvanski igrači su Vilijus Gaubas (121. na ATP listi) i Edas Butvilas (195). Selektor Viktor Troicki za ovaj meč računa na kapitena Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića u singlu, Stefana Latinovića u dublu, a tu su i Ognjen Milić i Branko Đurić.
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Žrebom je određen redosled mečeva. Kecmanović će prvi na teren u subotu od 14 časova protiv Edasa Butvilasa. Posle njih megdan će podeliti Hamad Međedović i Vilius Gaubas.
Drugog dana prvo na teren izlaze dublovi od 13 časova, a naš tandem su Miomir Kecmanović i Stefan Latinović, dok su Litvanci nominovali Justasa Trainauskasa i Pijusa Vaitiekunasa, a zatim slede dueli Miomira Kecmanovića sa Viliusom Gaubasom i Hamada Međedovića sa Edasom Butvilasom. Ukoliko bude 3:1 ili 4:0 za neku od selekcija, peti meč se ne igra.
“Litvanija je mlada i talentovana ekipa, ima dva igrača koji obećevaju, ali ja verujem u naš tim, jer su i Miomir i Hamad kvalitetniji i bolji od rivala”, poručio je selektor Troicki.
Miomir Kecmanović insistira da se protivnik ne sme potceniti:
“Bili smo svedoci svakakvih iznenađenja u Dejvis kupu. Na meni i Hamadu je da izađemo totalno fokusirani i da kvalitet dokažemo na terenu i pretočimo ga u pobedu”.
Hamad Međedović jedini ima iskustvo sa Tura protiv Litvanaca:
“Ne želim da skeniram taj meč, bio je težak, ali sada nije ni vreme ni mesto da se priča o tome, pred rivalima. Očekujem da pokažemo koliko možemo”.
Ognjen Milić i Branko Đurić su već bili deo reprezentacije, dok je Stefan Latinović debitant:
“Radio sam da bih napredovao na listi, da bih osvajao turnire i da bih na kraju bio u situaciji da budem ovde, u dresu reprezentacije i da pokušam da osvojim poen za Srbiju”, iskren je Latinović.