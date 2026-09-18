Deset godina je prošlo kao tren: Bojan Matić ponovo obukao dres Mačve

Bio je i Partizan i Vojvodina. I Napredak i Voždovac. I Crna Gora i Grčka. I Uzbekistan i Južna Koreja. Dvocifren broj klubova promenio je u karijeri Bojan Matić, ali je najviše utakmica (64) odigrao za - Mačvu. Pre tačno deset godina je prvi put obukao crveno-crni dres šabaškog kluba i sada se vraća da, kako su to napisali u zvaničnoj objavi na društvenim mrežama Mačve – zatvori krug.

U foto-finišu prelaznog roka u Srbiji, novajlija u Mozzart Bet Superligi potpisao je prekaljenog, 34-godišnjeg napadača rođenog u Novom Bečeju. Ako mu drugi mandat u Šapcu počne kao prvi, biće berićetno za četu trenera Nemanje Glušice, jer Matić je u sezoni 2016/17 bio drugi strelac Prve lige sa 14 golova i uveo je Mačvu u elitu, a onda je u sledećoj sezoni postigao šest golova u prvih sedam kola. Ukupno je čak 25 puta tresao mreže rivala dok je igrao kraj Save, odakle se u leto 2018. godine otisnuo u Seul.