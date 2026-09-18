Deset godina je prošlo kao tren: Bojan Matić ponovo obukao dres Mačve
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 17:07
Iskusni napadač vraća se u klub za koji je sa uspehom igrao pre tačno deceniju
Bio je i Partizan i Vojvodina. I Napredak i Voždovac. I Crna Gora i Grčka. I Uzbekistan i Južna Koreja. Dvocifren broj klubova promenio je u karijeri Bojan Matić, ali je najviše utakmica (64) odigrao za - Mačvu. Pre tačno deset godina je prvi put obukao crveno-crni dres šabaškog kluba i sada se vraća da, kako su to napisali u zvaničnoj objavi na društvenim mrežama Mačve – zatvori krug.
U foto-finišu prelaznog roka u Srbiji, novajlija u Mozzart Bet Superligi potpisao je prekaljenog, 34-godišnjeg napadača rođenog u Novom Bečeju. Ako mu drugi mandat u Šapcu počne kao prvi, biće berićetno za četu trenera Nemanje Glušice, jer Matić je u sezoni 2016/17 bio drugi strelac Prve lige sa 14 golova i uveo je Mačvu u elitu, a onda je u sledećoj sezoni postigao šest golova u prvih sedam kola. Ukupno je čak 25 puta tresao mreže rivala dok je igrao kraj Save, odakle se u leto 2018. godine otisnuo u Seul.
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Usledio je povratak u domovinu i trofej Kupa Srbije sa Vojvodinom 2020. godine, pa boravak u Partizanu. Bio je šampion Uzbekistana sa Pahtakorom i Crne Gore sa Dečićem, a u Mačvu stiže iz Voždovca, gde je prošle godine postigao sedam golova i zabeležio tri asistencije na 32 utakmice.
Mačva je, posle Zemuna, najneefikasnija ekipa u ligi, postigla je samo pet golova na devet utakmica i dobro će joj doći Matićevo bogato iskustvo. Podsetimo, pre par dana, ovaj klub angažovao je i iskusnog krilnog napadača Stefana Čolovića. Pred reprezentativnu pauzu, Šapčani u nedelju dočekuju Mladost iz Lučana.