Juta daje plejmejkeru 157.500.000 dolara za pet godina

Čaranija dodaje da novi ugovor ne uključuje igračku niti klupsku opciju. Sledeće sezone ostaće u poslednjoj godini svog ruki ugovora, u kojoj bi trebalo da zaradi oko 6.500.000 dolara.

Džordž je, trenutno posmatrano, igrač koji je najbolji iskoristio ribilding period u Juti. Igrao je mnogo i pokazao još više. S razlogom ga Džezeri vide kao jednog od najvažnijih igrača u budućnosti uz Derina Pitersona, Laurija Markanena i Džerena Džeksona Džuniora.

Konkretno prošle sezone, Džordž je po utakmici beležio 23,6 poena, 3,7 skokova i 6,1 asistenciju uz 45,6% iz igre o 37,1% za tri poena. Ako bi još malo povećao procente Džordž bi se možda ušunjao i među najboljih deset plejmekera u ligi.

I dalje ima tek 22 godine tako da vreme radi za njega. Sada, sa ovolikom platom, očekivanja će biti veća, kao i pritisak rezultata koji Juta sada ima.