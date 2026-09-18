Juta daje plejmejkeru 157.500.000 dolara za pet godina
Vreme čitanja: 2min | pet. 18.09.26. | 17:35
Kijonte Džordž ostaje u Džezerima
Definitivno Kijonte Džordž nije jedan od igrača koji su glasno ušli u NBA ligu. Morao je da kroči sam svoj put. Juta ga je izabrala sa 16. mesta na draftu 2023. godine, istom onom na kom je izabran Viktor Vembanjama.
Tri godine kasnije, Džordž je potpisao novi petogodišnji ugovor vredan čak 157.500.000 dolara. Kako prenosi Šams Čaranija, pregovori Jute i plejmejkera su trajali nekoliko meseci, ali su dve strane na obostrano zadovoljstvo našle zajednički jezik.
Izabrane vesti
Čaranija dodaje da novi ugovor ne uključuje igračku niti klupsku opciju. Sledeće sezone ostaće u poslednjoj godini svog ruki ugovora, u kojoj bi trebalo da zaradi oko 6.500.000 dolara.
Džordž je, trenutno posmatrano, igrač koji je najbolji iskoristio ribilding period u Juti. Igrao je mnogo i pokazao još više. S razlogom ga Džezeri vide kao jednog od najvažnijih igrača u budućnosti uz Derina Pitersona, Laurija Markanena i Džerena Džeksona Džuniora.
Konkretno prošle sezone, Džordž je po utakmici beležio 23,6 poena, 3,7 skokova i 6,1 asistenciju uz 45,6% iz igre o 37,1% za tri poena. Ako bi još malo povećao procente Džordž bi se možda ušunjao i među najboljih deset plejmekera u ligi.
I dalje ima tek 22 godine tako da vreme radi za njega. Sada, sa ovolikom platom, očekivanja će biti veća, kao i pritisak rezultata koji Juta sada ima.