Rafinja do kraja karijere u Barseloni! Ne bih išao nigde drugde

Španski mediji, konkretno "RAC1", lansirao je pravu "bombu" u petak popodne, kada je odlučio da objavi deo intervjua sa sjajnim ofanzivcem, dok će ceo razgovor sa njim izaći kasnije uveče. Da malo podgreju atmosferu i "zapale" navijače Barselone i konkretno ceo fudbalski svet, odlučili su da puste izjavu Rafinje u kojoj je rekao da bi voleo da završi karijeru u Kataloniji i da mu je to glavni plan.

Subota, 21.00 (12,00) Sevilja (7,25) Barselona (1,20) MR

Spreman je za produžetak ugovora, i više nego srećan.

"Da, planiram da produžim ugovor. Kada sam ranije potpisivao novi ugovor, potpisao sam ga do 2028. godine jer mi je bila ideja da ću tada imati 30 ili 31 godinu i da ću moći posle toga da donesem pravu odluku", započeo je.

Nije znao u kakvoj će biti formi, a sada je jedan od najboljih fudbalera na svetu.

"Nisam znao kako ću igrati u tim godinama, ali način na koji sam počeo sezonu, vidim da imam još nekoliko dobrih godina ispred sebe. Veoma sam srećan i hoću da produžim ugovor. Nadam se da ću završiti karijeru u Barseloni. Neću da idem nigde drugde", kaže Brazilac.

Rafinja igra neverovatno ove sezone i najbolji je strelac španskog prvenstva sa devet golova, sa dva ispred Lamina Jamala i Kilijana Embapea. Takođe je dao dva gola u prvom kolu Lige šampiona.

Od kada je stao na devetku i preuzeo kapitensku traku, igra kao najbolji fudbaler sveta. Što možda u ovom trenutku i jeste.