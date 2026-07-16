FIFA pokreće postupak zbog transparenta „Malvini su argentinski“

Lionel Skaloni ostavlja utisak čoveka koji je uvek smiren i ne menja previše izraz na licu. Gledao je i pred polufinale sa Engleskom da sve relaksira, potencirao je kako je to samo utakmica i nije hteo da u celu priču upliće rat od pre 44 godine. Ali, kada je Argentina prošla u finale Mundijala, jesu igrači.

Za Engleze i veći deo sveta – Foklandska ostrva. Za Argentince – Malvinska ostrva, njihova ostrva. Uzurpirana. Mnoštvo argentinskih zastava imalo je na sebi kartu Malvina ili poruku da su argentinska, jedna takva završila je na terenu, uneli su je Kuti Romero i Đovani Lo Selso.