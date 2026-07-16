FIFA pokreće postupak zbog transparenta „Malvini su argentinski“
Vreme čitanja: 2min | čet. 16.07.26. | 18:19
Ali, kazna će, kako je saopšteno Mundo Deportivu, biti samo finansijska
Lionel Skaloni ostavlja utisak čoveka koji je uvek smiren i ne menja previše izraz na licu. Gledao je i pred polufinale sa Engleskom da sve relaksira, potencirao je kako je to samo utakmica i nije hteo da u celu priču upliće rat od pre 44 godine. Ali, kada je Argentina prošla u finale Mundijala, jesu igrači.
Za Engleze i veći deo sveta – Foklandska ostrva. Za Argentince – Malvinska ostrva, njihova ostrva. Uzurpirana. Mnoštvo argentinskih zastava imalo je na sebi kartu Malvina ili poruku da su argentinska, jedna takva završila je na terenu, uneli su je Kuti Romero i Đovani Lo Selso.
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Na belom platnu je pisalo: „Malvinska ostrva su argentinska“.
Iako se u prvi plan „guralo“ kako je rat bio davno, kako sada stvari imaju veze samo sa fudbalom, svako ko imalo poznaje karakter i temperament Latinosa, znao je da to nije tako. A, znali su i Argentinci da će se suočiti sa kaznom i za nju nisu marili. Podigli su platno sa porukom za svoj narod, da mu napune srce i dušu, a i sebi.
FIFA će pokrenuti istragu zbog pomenute poruke. Ali, kazna će, kako je saopšteno Mundo Deportivu, biti samo finansijska.
Čim stignu izveštaji službenih lica koja su sinoć bila na stadionu u Atlanti, FIFA će otvoriti istragu i postupak će se, vrlo verovatno, završiti kao i pre 12 godina kada je Argentina igrala protiv Slovenije. Igrači su i tada nakon poslednjeg sudijskog zvižduka pokazali svima sličnu poruku: „Malvinska ostrva su argentinska“. Za taj prestup usledila je novčana kazna u visini od 32.430 evra.
Neće je ni osetiti, sve da bude i nekoliko puta veća. I sugurno neće žaliti zbog učinjenog.
FINALE
Nedelja, 21.00: (2,40) Španija (3,00) Argentina (3,70)
UTAKMICA ZA TREĆE MESTO
Subota, 23.00: (1,95) Francuska (3,85) Engleska (3,75)