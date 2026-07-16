Puca od velikana, punih stadiona, liga bez favorita i u rangu sa MLS-om i Argentinom

Atlante je zauzeo mesto Mazatlana. To je tradicionalni meksički klub sa stadiona Asteka u Meksiko Sitiju koji je tri puta bio šampion ove države Srednje Amerike, poslednji put 2007. godine u formatu Apertura. Atlante će biti četvrti tim iz glavnog grada u eliti, pored Klub Amerike, Kruz Azula i Unam Pumasa.

03.00: (1,95) Nekaksa (3,45) Atlante (3,60)

Prošle godine u šampionatu Apertura prvak je bila Toluka, dok je u ovogodišnjoj Klausuri najbolji bio Kruz Azul. Zanimljiva je situacija sa šampionom pošto je prošle nedelje zatražio promenu stadiona – da igra na Sjudad de los Deportesu umesto na Asteku zbog sukoba uprave Plave mašine oko zakupa sa vlasnicima najvećeg objekta u Meksiko Sitiju. Na kultnom stadionu (kapaciteta 87.523 mesta) igraće Klub Amerika i novajlija Atlante.

Između dva šampionata nije bilo mnogo promena u igračkom smislu, ali je poslednjih meseci viđena prava "seča" trenera. Čak 10 ekipa je promenilo stručnjake i u novu Aperturu ulaze sa novom energijom s klupe. Migel Erera je seo na klupu Atlantea umesto Rikarda Karbahala. Erardo Espinoza je novi trener Pueble umesto Španca Alberta Espigaresa, a Portugalac Renato Paiva je zamenio Omara Tapiju na kormilu Santos Lagune. Nekadašnji trener grčkog AEK-a Matijas Almeida je na klupi Montereja zamenio zemljaka Nikolasa Sančeza. Joel Uigi je potvrđen kao glavni trener Kruz Azula. Dijego Mesija je zamenio Raula Šabranda u Atletiko San Luisu, dok je lošu sezonu Klub Amerike platio Brazilac Andre Žardim koga menja Urugvajac Giljerme Almada.

Benhamin Mora je seo na klupu Pačuke umesto Argentinca Estebana Solarija koji je preuzeo Unam Pumas od Efraina Huareza. Atlas je smenio Argentinca Dijega Koku. Traži se rešenje, a pominje se da bi tim iz Gvadalahare mogao da predvodi čuveni Argentinac Ernan Krespo. Trenutno je na klupi privremeno rešenje, Omar Flores.

Liga bez favorita, sa bar 7-8 kandidata za titulu. Klub Amerika je vezala tri titule, pa onda Toluka dve, ali ju je Kruz Azul skinuo s trona krajem maja, neposredno pred start Mundijala.

ŠAMPION NIJE MNOGO MENJAO TIM, ALMADA NA KLUPI KLUB AMERIKE

Kruz Azul osvojio titulu (©AFP)

Šampion Klausure Kruz Azul nije mnogo menjao tim. Sa starim snagama će trener Joel Uigi napasti i drugu titulu u 2026. godini u formatu Apertura. Dvojica novajlija su Alan Montes iz Nekakse i Huan Kalero iz Jukatana. Grk Jorgos Jakumakis je definitivno prodat Al Ainu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za 5.250.000 evra. Prošle sezone je proveo na pozajmici u solunskom PAOK-u. Najvredniji fudbaler Plave mašine je vezista Erik Lira, procenjen na 12.000.000 evra. Poznat je i Agustin Palavesino, nekadašnji igrač River Plejta, dok se mnogo očekuje od Argentinca u napadu Karlosa Rotondija i Nigerijca Kristijana Eberea.

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Klub Amerika želi da se vrati na tron sa Argentincem Giljermeom Almadom koji menja Brazilca Andrea Žardima. Jedini novajlija je na golu, Rodolfo Kota, koji je stigao iz Leona. Spekuliše se da bi put Asteke u najveći meksički klub mogao i Hames Rodrigez, kome je istekao ugovor sa Minesotom u MLS ligi.

Sa kapitenskom trakom velikana iz Meksiko Sitiju predvodiće Henri Martin, a nosioci igre su i krilni napadač Aleks Zendehas, koji je povređen na početku sezone, zatim Brajan Rodrigez i Erik Sančez. U klubu je ostalo i veliko zimsko pojačanje iz Palmeirasa, Rafael Vejga.

05.10: (3,40) Tihuana (3,35) Tigres (2,05)

Čivas Gvadalahara se tradicionalno oslanja na domaće igrače, a ovog leta se najviše isprsila i platila 7.000.000 evra obeštećenja za krilnog igrača Santos Lagune Hordana Karilja i vezistu Kevina Kastanjedu iz Tihuane. Od bitnih igrača otišli su iskusni Viktor Guzman u Toluku i defanzivac Hilberto Sepulveda u Huarez. Na golu Čivasa je i dalje prvi golman reprezentacije na Mundijalu, Raul Ranhel. Najviše se očekuje od igrača kao što su Brajan Gutijerez, Efrain Alvarez, Santijago Sandoval, Armando Gonzales... Dugo se čeka titula u crveno-belom delu Gvadalahare, od 2017. godine.

TOLUKA SA VEGOM, PAULINJOM I ELINJOM, ALMEIDA KREĆE U RENESANSU MONTEREJA, TIGRES OSTAO BEZ ŽINJAKA

Toluka i dalje spada u najuži krug favorita za titulu. Na klupi je ostao argentinski stručnjak Antonio Mohamed, koji vodi ovaj tim od kraja 2024. godine. Prošle godine je osvojio obe titule sa ovim timom, ali je ove sezone u Klausuri kruna predata Kruz Azulu. Ostali su u timu nosioci igre: napadač, Portugalac Paulinjo i Brazilac Elinjo, uz najboljeg igrača tima, kapitena i meksičkog reprezentativca Aleksisa Vegu. Novi igrači su Viktor Guzman i Erik Gutijerez iz Čivas Gvadalahare, Fernando Arse iz Pueble i Andrija Mora iz Atlasa. Iz Unam Pumasa su otišli vezisti Sebastijan Kordova i Viktor Arteaga.

Uroš Đurđević u duelu sa Klub Amerikom prošle sezone (©AFP)

Gaučos Matijas Almeida će pokušati da vrati sjaj Montereja. Argentinac je sa AEK-om osvojio titulu u Grčkoj pre tri godine, a prošle sezone je sa Seviljom imao turbulentnu epizodu, ali je na kraju ostao u Primeri. Meksiko je novi izazov za iskusnog stručnjaka. Drugu sezonu u Montereju igra nekadašnji napadač Partizana i prvi strelac Superlige Srbije Uroš Đurđević, koji je u Monterej stigao iz Atlasa, a pre toga je branio boje španskog drugoligaša Sportinga iz Hihona.

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SVI ŠAMPIONI MEKSIKA

Klub Amerika – 16

Čivas Gvadalahara i Toluka – po 12

Kruz Azul – 10

Leon i Tigres – po 8

Unam Pumas i Pačuka – po 7

Santos Laguna – 6

Monterej – 5

Atlante, Nekaksa i Atlas – po 3

Puebla, Zakatepek i Verakruz – po 2

Oro, Morelija, Tampiko Madero, Tekos, Real Espanja, Tihuana, Asturijas i Marte – po jednu.

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Lukas Okampos, Hesus Korona i Fidel Ambriz su uzdanice tima, dok je veliko pojačanje u napadu stiglo iz Kolumbusa u vidu Urugvajca Dijega Rosija, koji je plaćen 7.000.000 evra. Klub su napustili nekadašnja vedeta Mančester Junajteda Antoni Marsijal i Španac Serhi Kanales, koji je postao novi fudbaler povratnika u Primeru, potpisavši za Rasing iz Santandera.

Tigres počinje novu eru bez ikone kluba u prethodnoj deceniji, Francuza Andrea Pjera Žinjaka. On se u maju oprostio od Tigrova iz San Nikolasa, Trenira i dalje, nije konačno okačio kopačke o klin. Bilo je spekulacija ovog leta sa Pačukom, Atlasom, pa čak i Orlando Sitijem i Bokom Juniors, ali Francuz koji je bio 11 godina u Tigresu, osvojio pet nacionalnih titula i dao 222 gola za ovu ekipu, i dalje je ni na nebu ni na zemlji. Zvanično se na Transfermarktu vodi kao igrač Tigresa. Uskoro puni 40 godina i poslednjih sezona je ipak bio bleda senka nekadašnjeg golgetera. Najzvučnije ime kluba iz San Nikolasa je Argentinac Anhel Korea, zimsko pojačanje iz Atletiko Madrida.

NAVAS I DALJE U PUMASU, PUMA RODRIGEZ NE MRDA IZ HUAREZA

Puma Rodrigez (©AFP)

Slavni Kostarikanac Kejlor Navas je i dalje igrač Unam Pumasa, iako se u mađarskim medijima poslednjih dana dovodio u vezu sa šampionom ove zemlje Đerom. Esteban Solari je dobio veliko pojačanje iz Toluke u vidu Sebastijana Kordove, dok su novi igrači i Kristijan Kalderon iz gradskog rivala Klub Amerike, kao i Alan Medina iz Keretara.

Najpoznatiji igrač Pačuke ostaje venecuelanski veteran Solomon Rondon, koji je prošle sezone kratko boravio u Ovijedu, ali se brzo vratio u Meksiko. U taboru Pačuke je i iskusni Brazilac Kenedi, koji je stigao iz španskog drugoligaša Valjadolida. Boje Huareza i dalje brani bivši igrač Crvene zvezde koji se kratko zadržao na Marakani, Panamac Puma Rodrigez, dok su od poznatijih igrača u ovom timu i Kolumbijac Oskar Estupinjan, koji se pre nekoliko godina dovodio u vezu sa srpskim šampionom.

Prema proceni Transfermarkta, najvredniji igrački kadar ima Čivas Gvadalahara – 106.310.000 evra, više od 100.000.000 (tačnije 101.350.000) vredi i fudbaleri Klub Amerike, a slede Toluka (91.150.000), Kruz Azul (86.400.000) i Tigres (82.230.000). Povratnik u najbolje društvo Atlante je na dnu sa 10.950.000.

Poslednjih godina Meksiko se otvorio za evropske fudbalere, pored tradicionalnih stranaca iz Argentine (čak 41), zatim Kolumbije (25), Urugvaja (24) i Brazila (18). S obzirom na isto govorno područje najviše ih je, logično, iz Španije – devet, tri su Portugalca, dva Francuza i Italijan, uz Uroša Đurđevića koji se vodi kao Crnogorac, jer je ovaj Obrenovčanin kratko bio reprezentativac Sokolova.

MEKSIKO 1, APERTURA – 1. KOLO

Petak

03.00: (1,95) Nekaksa (3,45) Atlante (3,60)

05.10: (3,40) Tihuana (3,35) Tigres (2,05)

Subota

03.00: (2,00) Leon (3,35) Atlas (3,50)

03.00: (3,80) Atletiko San Luis (3,45) Kruz Azul (1,90)

05.00: (1,63) Huarez (3,70) Puebla (5,10)

Nedelja

01.00: (2,35) Pumas Unam (3,30) Pačuka (2,85)

03.00: (1,55) Monterej (4,00) Santos Laguna (5,40)

03.05: (2,25) Gvadalahara (3,35) Toluka (2,95)

05.00: (3,50) Keretaro (3,35) Klub Amerika (2,00)

***kvote su podložne promenama