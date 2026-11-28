U prvih sat vremena je Bazel napravio malo toga, pa je Jokanović ipak poslao vezistu iz Gnjilana na teren. Šaćiri je već u 64. minutu postigao gol za vođstvo, na asistenciju Asana Soua, ali ni to nije bilo dovoljno.

Izjednačio je na 1:1 još jedan Švajcarac albanskog porekla Samuel Krasnići, da bi potom potpuni preokret doneo njegov sunarodnik Nikolas Muči u 93. minutu. Mogao je Grashopers do vođstva i ranije, Mučiju je u 77. minutu poništen gol zbog ofsajda. No, ovako je još slađe za navijače 27-godišnjeg prvaka Švajcarske, pogotovo jer je pogodak bio prelep. Uostalom, pogledajte ga OVDE, nećete zažaliti.

14.00: (2,85) Lucern (4,00) Lugano (2,20)

U poslednjih šest kola, odnosno od dolaska Jokanovića na klupu umesto Štefana Lihtštajnera, Bazel je osvojio samo dva boda. Ta kriza je zapravo još duža, jer i pre toga je nekada redovni učesnik Lige šampiona imao dva uzastopna poraza. Na pobedu čeka još od 13. septembra i duela sa Lucernom (4:2).

Barem kada je u pitanju prvenstvo. Jokanović je uspeo da trijumfuje 16. oktobra u Kupu Švajcarske protiv drugoligaša Niona sa 3:0, ali to nije nešto što bi preterano umirilo navijače.

Razumljivo, jer Bazel je sada sve bliži zoni ispadanja. Naravno, ima još mnogo da se igra, ali do kraja ove faze takmičenja i podele na plej-of i plej-aut ima da se odigraju još samo sedam kola. Zato, mora Bazel što pre da podigne formu i probije se barem do šestog mesta na tabeli, ako ne želi da igra u plej-autu.

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ŠVAJCARSKA 1 – 15. KOLO

Subota

Grashopers – Bazel 2:1 (0:0)

/Krasnići 71, Muči 90+3 – Šaćiri 64/

Vaduz – Cirih 2:2 (2:1)

/Hasler 8, Švicer 42pen – Volker 21, Reverson 81/

20.30: (1,80) Servet (3,80) Lozana (4,20)

Nedelja

14.00: (2,85) Lucern (4,00) Lugano (2,20)

16.30: (2,40) Sion (4,00) Jang Bojs (2,55)

16.30: (3,00) Tun (4,20) Sankt Galen (2,05)

***Kvote su podložne promenama