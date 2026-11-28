Međutim, 10 minuta kasnije ni brazilski golman nije mogao ništa. Oliver Provstgor je na Zakanjijev korner tukao glavom kao neko nogom i zakucao loptu u mrežu… Danski „dinamitaš“ se baš pretplatio na golove protiv torinskih timova.

Torino je otvorio meč bolje, bio opasniji i konkretniji, a Hristos Mandas je fenomenalnom odbranom na početku meča spasao čist gol Đovanija Simeonea . I u nastavku su Granate pretile šutevima sa distance, Lacio je bio miran, strpljiv i čekao… Tek nakon pola sata igre je počeo da preti. Iz prekida, Davide Fratezi je bio blizu još jednog gola, ali mu je Lukas Peri skinuo šut glavom sa gol-linije…

I opet je u Pijemontu pucao danski dinamit. I opet štoper Oliver Provstgor ! Protiv Juventusa je pre 40 dana načeo domaćina golom glavom nakon kornera u 37. minutu, a danas je protiv Torina bio sporiji za pet minuta…

Međutim, nije to bilo sve od danskog dinamita za domaće večeras. Dva minuta nakon Provstgora , „javio se“ i njegov zemljak Gustav Isaksen . I opet je mekano stopalo Matije Zakanjija odradilo veliki deo posla. Sjajno je osetio pravovremeno utrčavanje Isaksena i idealnim pasom ga lansirao pred gol, a danski ofanzivac je hirurški precizno plasirao loptu u dalji ugao.

Nije Torino zaslužio da gubi dva razlike na poluvremenu, ali Lacio ove sezone ne prašta i surovo kažnjava.

Imao je Ćezare Kasadei zicer glavom u nadoknadi poluvremena da smanji zaostatak, ali je promašio. Bikovi su reviju promašaja nastavili i u drugom poluvremenu. Đovani Simeone je pogodio stativu u 51. minutu, da bi Če Adams nakon sat vremena igre napokon spakovao loptu u mrežu. Škot je bio najviši na prvoj stativi posle kornera…

Mogao je Toro ubrzo do izjednačenja, ali je šut Gaetana Oristanija završio koji centimetar iznad prečke. Mora se priznati da je Lacio i te kako imao sreće večeras. Imao je Oristanio i veliku šansu glavom u finišu meča, ali je promašio gol. Doduše, mogao je i Pinamonti minut kasnije da reši sve dileme, ali se propisno obrukao.

Uspeo je Lacio da izdrži i sačuva prednost. Za neverovatnih 35 bodova nakon 13 kola! Ovakav učinak u istoriji Serije A su imali samo Kapelov Juventus (2005/06) sa 36 bodova i Alegrijev Juve iz sezone 2018/19 koji je tada nakon 13 kola imao 37 bodova.

Ko je ovome mogao da se nada letos kada su doveli Gatuza za trenera, kada su klub napustili stubovi oslonci Hila i Romanjoli, golman Provedel, džoker Pedro, kada su navijači najavili bojkot stadiona i rat protiv gazde Lotita… Baš, baš ništa nije nagoveštavalo ovakvu fudbalsku renesansu Nebeskoplavih. Pogotovo što su usput imali velikih problema sa povredama bitnih igrača poput Marušića, Rovele, Lazarija, Isaksena, Kanćelijerija, velikih pojačanja Gudmundsona i Pinamontija, a i večeras su im falili povređeni Tejlor, Tavares, Šutalo…

I dalje je teško poverovati da je Lacio kandidat za titulu, ali na trećini sezone je istrčao trku kao prvi. Makar deluje realno da ih opet posle dugo vremena vidimo u Ligi šampiona. I makar je Rim opet postao glavni grad fudbalske Italije. Gatuzovom timu sledi Atalanta kod kuće, a onda meč zbog kojeg će Rim goreti. Lacio protiv Rome 13. decembra. Vrlo moguće za prvo mesto. Kao nekada početkom veka kada su rimski klubovi bili centar moći u italijanskom fudbalu i osvajali titule.

SERIJA A – 13. KOLO

Petak

Venecija - Bolonja 0:0

Subota

Frozinone - Parma 3:0 (0:0)

/Bobček 55, 61, 79/

Torino - Lacio 1:2 (0:2)

/Adams 62 - Provstgor 42, Isaksen 44/

20.45: (1,27) Inter (6,00) Đenova (9,50) MOZZART RELAX

Nedelja

12.30: (2,85) Udineze (3,65) Fjorentina (2,30) MOZZART RELAX

15.00: (4,70) Sasuolo (4,20) Napoli (1,65) MOZZART RELAX

18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0) MOZZART RELAX

20.45: (2,05) Komo (3,70) Juventus (3,35) MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (3,90) Leče (3,90) Atalanta (1,82) MOZZART RELAX

20.45: (4,90) Kaljari (4,00) Milan (1,67) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama