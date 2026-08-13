Finci optimisti protiv Rijeke, ali da li odlaganje prvenstvenog meča pravi razliku?

Sada, Ilves je eliminisao luksemburški Diferdanž (3:1) i islandski Stjarnan (2:1, posle produžetaka), a interesantno da je oba puta pobeđivao kao gost. Na domaćem terenu u ta dva meča nije dao nijedan gol, što sebi večeras ne sme da dozvoli ako hoće da preskoči Rijeku.

Trener Ilvesa Kamilo Speranza je istakao da je jedna bitna razlika u odnosu na ta dva rivala. Hrvati su odložili prvenstvenu utakmicu sa Dinamom, koju je trebalo da odigraju za vikend, dok je Ilves igrao protiv Marijehamna i pobedio ga sa 2:0.

18.00: (5,10) Ilves (3,50) Rijeka (1,67) - 0:1

Prvenstvo Finske je došlo do finiša ligaške faze, ostala su još samo tri kola pre nego što se tabela podeli na plej-of i plej-aut. Ilves je ispod te crte, ima četiri poena manje od šestoplasiranog Gnistana (poslednje mesto koje vodi u plej-of), upravo tima sa kojim će se sastati narednog ponedeljka.

“Znamo na kom nivou je Rijeka. To je veoma jak tim, koji je bez dileme favorit. Razlika u resursima, iskustvu i nivou pripreme je jasna. Zaostajemo jedan gol, izborili smo se za to da se pred našim navijačima borimo za nešto što bi bio istorijski uspeh. Moramo da razumemo kontekst, Rijeka je imala luksuz da odloži svoju prvenstvenu utakmicu i sprema se isključivo za revanš. Mi smo igrali u Hrvatskoj u četvrtak uveče, vratili se u Tampere u subotu u 4 ujutru i već u nedelju igrali važnu utakmicu. To su dve potpuno različite situacije što se tiče pripreme i oporavka. Ne žalimo se, to je samo realnost koju smo morali da prihvatimo”, rekao je Speranza.

Doduše, na primeru srpskih klubova smo mogli da vidimo da ta odlaganja ne prave toliku razliku. Železničaru nije pomoglo to što nije igrao protiv kragujevačkog Radničkog u 2. kolu da ostvari bolji rezultat protiv Brage, baš kao što ni Zvezdi odlaganje gostovanja u Surdulici nije olakšalo protiv Hapoel Ber Ševe.

“Fudbal ne odlučuju uvek budžeti i to ko je favorit. Ova grupa igrača je već pokazala da zna da reaguje pozitivno kada je u teškoj situaciji. Ujedinjeni, uz pomoć podrške sa tribina, možemo sve”, poručio je Speranza.

Rijeka je prošle sezone prvi put izborila plasman u ligašku fazu Lige konferencije. Tamo je kasnije stigla do osmine finala, gde je bolji bio Strazbur. Ovo joj je bio prvi put da igra protiv nekog finskog tima.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)

Utorak

Apolon - Bran 2:4 (0:1) - prvi meč 1:0

/Ljubić 86, Vajsbek 90+2, Ingason 16, Holm 90+6, 95, Eriksen 105/

CSKA 1948 - Panatinaikos 1:2 (0:0) - prvi meč 1:1

/Dvali 87 - Garsija 60, Desers 94/

Sreda

Rapid Beč - Paide 2:0 (1:0) - prva utakmica 4:1

/Tilio 38, Šaub 82p/

Katovice - Hapoel Tel Aviv 2:1 (0:1) - prvi meč 0:2

/Škurin 83, Jedrič 90 - Turiel 23/

Kopenhagen - Debrecin 5:1 (1:0) - prvi meč 3:0

/Eljanusi 3, 58p, Kral 76, Kornelijus 78, 90+2 - Džudžak 47/

Četvrtak

17.00: (3,10) Tobol (3,40) Partizan (2,15) - 0:3

18.00: (1,85) Karabag (3,45) Dinamo Kijev (4,00) - 0:1

18.00: (5,10) Ilves (3,50) Rijeka (1,67) - 0:1

18.00: (1,90) Flora (3,40) Inter Eskaldes (3,80) - 0:2

18.30: (2,05) RFS Riga (3,25) Jablonec (3,50) - 0:2

19.00: (6,009 Dunajska Streda (4,00) Tvente (1,50) - 0:6

19.00: (1,75) Hamarbi (3,50) Rakov (4,50) - 0:0

19.00: (1,05) Nordsjiland (12,0) Valur (22,0) - 2:0

19.00: (8,00) Dinamo Minsk (4,40) Braga (1,37) - 0:1

19.00: (1,50) Tromse (4,00) CFR Kluž (6,00) - 5:0

19.00: (2,40) ML Vitepsk (3,25) Borac (2,80) - 0:1

19.00: (1,22) Midtjiland (6,25) Bohemijans (10,0) - 2:0

19.30: (1,80) Vaduz (3,50) Inter Turku (4,20) - 1:2

19.30: (9,00) Runavik (5,40) Lugano (1,27) - 0:2

20.00: (1,30) Sent Galen (4,90) Šerif (9,50) - 3:1

20.00: (1,10) Drita (8,50) Tre Fjori (18,0) - 4:1

20.00: (2,70) Škendija (3,30) Hibernijan (2,45) - 1:2

20.15: (1,50) Sion (3,90) Noa (6,25) - 2:2

20.30: (2,30) Đer (3,35) Riga (2,90) - 0:1

20.30: (1,50) Gent (4,00) Geteborg (6,00) - 1:0

20.30: (2,15) Austrija Beč (3,35) Beitar (3,15) - 2:1

20.30: (1,75) Madervel (3,50) Helsinki (4,50) - 1:1

20.45: (13,0) Šelburn (7,50) Ajaks (1,15)

21.00: (1,25) Hajduk (5,70) Žalgiris (9,50) - 5:2

21.00: (1,95) Dinamo Tirana (3,35) Auda Riga (3,70) - 0:1

*** kvote su podložne promenama