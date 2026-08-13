Misterija Konstantelijas: Najbolji igrač PAOK-a nije otputovao sa ekipom u Brisel
Vreme čitanja: 3min | čet. 13.08.26. | 11:05
Najbolji igrač solunskih crno-belih Janis Konstantelijas zbog privatnih problema nije otputovao na revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Anderlehta (20.30)
Pre dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, PAOK – Anderleht, veće šanse su davane crno-belima, ali posle prvih 90 minuta sa Tumbe sada je prednost na strani belgijskog giganta. Golom srpskog vunderkinda Mihajla Cvetkovića, Anderleht nosi prednost pred revanš (20.45) u Briselu.
Misterija u taboru solunskog tima pred drugih 90 minuta. Na put sa ekipom nije otputovao najbolji igrač tima, sjajni „plejmejker“ Janis Konstantelijas, ubedljivo najbolji igrač tima u dvomeču sa kijevskim Dinamom i prethodnoj rundi. Iz kluba su rekli da su u pitanju privatni problemi. To nužno ne znači da se možda neće pojaviti na večerašnjem revanšu, pa je pod znakom pitanja za ovaj duel.
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PAOK će moći da računa na najnovije pojačanje Dimitriosa Janulisa koji je stigao iz Augzburga, ali se ne očekuje da bude starter. Zbog kartona, odnosno tri žuta kartona u prethodnom periodu, van stroja je Pantelis Hadžidijakos, dok su van stroja odavno Bugarin Despodov, Ali i Meite. Do kraja prelaznog roka bi nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Slovenac Vanja Drkušić, mogao da obuče crno-beli dres tima s Tumbe. Na izlaznim vratima je napadač Jeremejev koji je blizu kiparskog APOEL-a.
20.30: (3,00) Anderleht (3,40) PAOK (2,35)
Kapiten Andrija Živković imao je lakšu povredu pred prvi meč na Tumbi, ali se oporavio, igrao je i pre sedam dana, a i sada će sa Brazilcem Tajsonom da bude zadužen za kreaciju i golove. Problem PAOK-a i naslednika Rumuna Razvana Lučeskog, Italijana Alesija Lešija je centralni napadač. Mladi Mitos je „tanak“ za Evropu, pa se očekuje i novajlija do kraja meseca. Izostanak Konstantelijasa bio bi veliki hendikep za grčki tim.
Cvetković je bio junak pobede na Tumbi. Očekuje se da Srbin predvodi napad domaćina. Belgijski mediji hvale novog trenera, Portugalca Vitora Bruna, koji je za kratko vreme najavio velike domete sa posrnulim gigantom. Posebno se ističe atmosfera u svlačionici, rad sa igračima i na psihološkom planu. Posebno se potencira da od rezervista pravi perjanice tima. Primer je i Cvetković koji je dvomeč sa Hamarbijem u prethodnoj rundi počeo u oba duela s klupe, ali je posle odličnih igara i pogodaka zadobio poverenje mladog portugalskog stručnjaka.
Pobednik ovog dvomeča u plej-ofu za Ligu Evrope ide na Kairat koji je eliminisan od Levskog u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok će poraženi da se bori sa Branom za ulazak u Ligu konferencije.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (REVANŠI)
Četvrtak
19.00: (1,33) Bešiktaš (5,10) Hradec Karlove (9,50), prvi meč: 1:0
19.00: (1,12) Omonija (9,50) Linkoln (19,0), prvi meč: 1:1
19.00: (1, 40) Univerzitatea Krajova (4,60) KuPS (8,00), prvi meč: 1:1
19.00: (2,30) Gornjik (3,40) Ferencvaroš (3,10), prvi meč: 0:1
19.00: (3,15) Pafos (3,45) Salcburg (2,25), prvi meč: 0:1
19.30: (5,70) KI Klaksvik (4,00) Leh Poznanj (1,60), prvi meč: 0:1
19.30: (2,40) Vikingur (3,50) Tun (2,85), prvi meč: 0:3
20.00: (2,40) CSKA Sofija (3,35) Makabi Tel Aviv (2,95), prvi meč: 3:0
20.30: (3,00) Anderleht (3,40) PAOK (2,35), prvi meč: 1:0
20.30: (1,60) Rendžers (4,20) Jagjelonija (5,30), prvi meč: 1:2
20.45: (6,75) Harts (4,40) Benfika, prvi meč: 1:6
21.00: (2,15) Egnatija (3,45) Šamrok (3,35), prvi meč: 1:3
***kvote su podložne promenama