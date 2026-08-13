Misterija Konstantelijas: Najbolji igrač PAOK-a nije otputovao sa ekipom u Brisel

Pre dvomeča trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, PAOK – Anderleht, veće šanse su davane crno-belima, ali posle prvih 90 minuta sa Tumbe sada je prednost na strani belgijskog giganta. Golom srpskog vunderkinda Mihajla Cvetkovića, Anderleht nosi prednost pred revanš (20.45) u Briselu.

Misterija u taboru solunskog tima pred drugih 90 minuta. Na put sa ekipom nije otputovao najbolji igrač tima, sjajni „plejmejker“ Janis Konstantelijas, ubedljivo najbolji igrač tima u dvomeču sa kijevskim Dinamom i prethodnoj rundi. Iz kluba su rekli da su u pitanju privatni problemi. To nužno ne znači da se možda neće pojaviti na večerašnjem revanšu, pa je pod znakom pitanja za ovaj duel.