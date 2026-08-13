Mostovoj brani Stankovića: I dalje ga vidim na klupi nekog od najboljih klubova u Italiji

Mostovoj je uvek branio Stankovića dok je radio u Moskvi i bio na meti kritika. Tako je i ovog puta 57-godišnji Rus istakao da je javnost možda previše stroga prema Srbinu.

“Ne možemo da kažemo da je Stanković slab trener. Ovo samo pokazuje koliko je tačno ono što sam uvek pričao, da su igrači najvažniji u fudbalu. Da li to znači da je trener Izraelaca genije? Naravno da ne. U fudbalu je sve jasno. Ponekad vaš plan uspe, ponekad ne. Stanković će uvek biti fudbalska ličnost. Još uvek mogu da zamislim Dejana u nekom od najboljih italijanskih klubova”, kazao je Mostovoj.

19.00: (8,00) Dinamo Minsk (4,40) Braga (1,37) - 0:1

Stanković je zasad imao samo jedan trenerski izlet u Italiji, u sezoni 2022/2023, kada je prvi put otišao iz Zvezde. I tada se nije baš proslavio, pošto je sa Sampdorijom – koja se, činjenica, nalazila u katastrofalnoj finansijskoj situaciji – ispao u Seriju B.

Kasnije je vodio Ferencvaroš, Spartak i prethodnih osam meseci Zvezdu, a sada će mu sigurno trebati poduži odmor posle stresa koji su mu naneli fudbaleri Hapoel Ber Ševe. Jednostavno, Stanković je poklekao pod pritiskom...

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