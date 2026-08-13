Partizan Mozzart Bet dogovorio sve sa Itanom Tompsonom, čeka se samo otkaz Indijane
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 11:25
Potvrđeno je Mozzart Sportu
Partizan Mozzart Betu potrebno je još sveže krvi i pojačanja, pogotovo kada je reč o igračima koji imaju poene u rukama.
Crno-beli su zanimljivo rešenje pronašli u Itanu Tompsonu. Parni valjak je u sredu uveče obavio finalne razgovore sa bekom Indijana Pejsersa i ono što se samo čeka jeste da NBA franšiza i definitivno otpusti momka iz Los Anđelesa, potvrđeno je Mozzart Sportu.
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Tompson dejstvuje na poziciji beka šutera. Posle srednje škole upisao je prestižni Oregon Stejt. Na draft je izašao 2021. godine, ali nije izabran od neke franšize.
Usledile su godine po Razvojnoj ligi, gde je pokazao karakter i da može zaobilaznim putem da dođe do najveće scene.
Igrao je za razvojne timove Čikago Bulsa, Orlando Medžika i Majami Hita, kao i za tim Razvojne lige iz Meksiko Sitija. Imao je i kratku epizodu u Portoriku, a sve je to bilo priprema za prošlu sezonu u kojoj je igrao na dvosmernom ugovoru za Indijana Pejserse.
Tompson je za tim koji sa klupe predvodi Rik Karlaj upisao 32 utakmice i u proseku imao učinak od sedam poena, 2,2 skoka i 1,8 asistencija. Znatno produktivniji bio je u Dži ligi gde je za razvojni tim Pejsersa beležio neverovatnih 26,9 poena, čak 6,9 skokova, 5,8 asistencija i 1,1 ukradenu loptu. Ono po čemu se izdvaja jeste šut za tri poena i njegova realizacija od čak 52,8 posto uspešnosti.
Kada je reč o dosadašnjim dolascima u Partizan Mozzart Bet, opremu kluba iz Humske zadužili su Kaverijus Hejs, Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Nikola Tanasković, Luka Vildoza, Derek Vilis i Kajl Olman, dok su Beograd napustili Dvejn Vašington, Nik Kalates, Sterling Braun, Dilan Osetkovski, Isak Bonga, Aleksa Radanov, Šejk Milton, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski.