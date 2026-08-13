Partizan Mozzart Bet dogovorio sve sa Itanom Tompsonom, čeka se samo otkaz Indijane

Partizan Mozzart Betu potrebno je još sveže krvi i pojačanja, pogotovo kada je reč o igračima koji imaju poene u rukama.

Crno-beli su zanimljivo rešenje pronašli u Itanu Tompsonu. Parni valjak je u sredu uveče obavio finalne razgovore sa bekom Indijana Pejsersa i ono što se samo čeka jeste da NBA franšiza i definitivno otpusti momka iz Los Anđelesa, potvrđeno je Mozzart Sportu.