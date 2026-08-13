Bogdan Bogdanović stigao na okupljanje reprezentacije
Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 11:16
Kapiten Srbije došao da pozdravi ekipu iako neće igrati mečeve protiv Islanda i Italije
Iako zbog dogovora sa Hjustonom i rovitog stanja sa povredom neće moći da pomogne na parketu u avgustovskom prozoru za Mundobasket 2027, dugogodišnji lider reprezentacije i kapiten Bogdan Bogdanović pojavio se u hotelu kako bi pružio podršku saigračima.
Kult reprezentacije se ne gradi samo na parketu, pobedama i trofejima, već i u onim momentima kada niste u mogućnosti da obučete dres, ali osatjete uz tim. Upravo to je danas demonstrirao Bogdan Bogdanović.
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Muška košarkaška reprezentacija Srbije zvanično je započela pripreme za avgustovski kvalifikacioni prozor za Mundobasket 2027. godine. Izabranici selektora Dušana Alimpijevića okupili su se u Beogradu.
Iako se očekivalo da bude na parketu tokom avgusta u dresu Srbije koji nosi preko 10 godina gotovo bez prekida, ipak je povreda sa prošlog Evrobasketa i činjenica da treba da ostane zdrav za početak priprema.
U njegovom odsustvu na parketu, uloga kapitena ponovo ide u ruke Nikole Jokića. Najbolji košarkaš planete već se odlično snašao u ovoj ulozi tokom prethodnog kvalifikacionog prozora, kada je autoritativno predvodio Srbiju do dve važne pobede nad selekcijama Švajcarske i Bosne i Hercegovine.
Jokić će i ovoga puta nositi najveći teret na terenu, ali sa podrškom i energijom koju je Bogdan doneo na okupljanje, Alimpijevićev tim ulazi u pripreme sa jasnim ciljem i maksimalnim motivom da nastavi pobednički niz na putu ka Svetskom prvenstvu.