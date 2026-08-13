Bogdan Bogdanović stigao na okupljanje reprezentacije

Muška košarkaška reprezentacija Srbije zvanično je započela pripreme za avgustovski kvalifikacioni prozor za Mundobasket 2027. godine. Izabranici selektora Dušana Alimpijevića okupili su se u Beogradu.

Iako se očekivalo da bude na parketu tokom avgusta u dresu Srbije koji nosi preko 10 godina gotovo bez prekida, ipak je povreda sa prošlog Evrobasketa i činjenica da treba da ostane zdrav za početak priprema.

U njegovom odsustvu na parketu, uloga kapitena ponovo ide u ruke Nikole Jokića. Najbolji košarkaš planete već se odlično snašao u ovoj ulozi tokom prethodnog kvalifikacionog prozora, kada je autoritativno predvodio Srbiju do dve važne pobede nad selekcijama Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

Jokić će i ovoga puta nositi najveći teret na terenu, ali sa podrškom i energijom koju je Bogdan doneo na okupljanje, Alimpijevićev tim ulazi u pripreme sa jasnim ciljem i maksimalnim motivom da nastavi pobednički niz na putu ka Svetskom prvenstvu.