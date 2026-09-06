Điga nezamenjiv u Vulverhemptonu, ali Vukovi imaju drugu najgoru odbranu u Čempionšipu

Nije imao Glazgov Rendžers dovoljno novca ovog leta da zadrži nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Nasera Đigu. Vratio se reprezentativac Burkine Faso sa pozajmice u Vulverhempton i vrlo brzo je postao standardan član ekipe koja je ispala u Čempionšip. Generalno igra dobro, ali Vukovima defanziva nije jača strana. To su potvrdili i ove nedelje, pošto su ponovo dvaput vadili loptu iz mreže. Iako su dvaput vodili u Birmingemu, u 5. kolu su morali da se zadovolje samo bodom – 2:2 (2:2).

Vulverhempton je poveo već u 3. minutu golom Fernanda Lopeza, da bi Birmingem izjednačio u 22. preko Džeja Stansfilda. Napadač Birmingema se lepo ubacio u prostor, iskoristio je loše pozicioniranje i nesporazum između Ladislava Krejčija i Andrea, a Điga je uklizao i probao da blokira udarac Stansfilda, ali nije uspeo u tome.