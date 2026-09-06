Điga nezamenjiv u Vulverhemptonu, ali Vukovi imaju drugu najgoru odbranu u Čempionšipu
Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 17:49
Ni na petoj utakmici u sezoni doskorašnji premijerligaš se nije proslavio u defanzivi, Birmingem mu je dao dva gola – 2:2 (2:2)
Nije imao Glazgov Rendžers dovoljno novca ovog leta da zadrži nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Nasera Đigu. Vratio se reprezentativac Burkine Faso sa pozajmice u Vulverhempton i vrlo brzo je postao standardan član ekipe koja je ispala u Čempionšip. Generalno igra dobro, ali Vukovima defanziva nije jača strana. To su potvrdili i ove nedelje, pošto su ponovo dvaput vadili loptu iz mreže. Iako su dvaput vodili u Birmingemu, u 5. kolu su morali da se zadovolje samo bodom – 2:2 (2:2).
Vulverhempton je poveo već u 3. minutu golom Fernanda Lopeza, da bi Birmingem izjednačio u 22. preko Džeja Stansfilda. Napadač Birmingema se lepo ubacio u prostor, iskoristio je loše pozicioniranje i nesporazum između Ladislava Krejčija i Andrea, a Điga je uklizao i probao da blokira udarac Stansfilda, ali nije uspeo u tome.
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Krejči se iskupio u 31. minutu posle kornera, zakucao je loptu u mrežu Birmingema za 2:1, ali pet minuta kasnije ponovo su se domaći navijači radovali. Džekson Čačua je napravio neverovatan kiks u nameri da vrati loptu golmanu. Iako nije bio pod prevelikim pritiskom reagovao je ishitreno, loše zahvatio loptu i praktično lobovao Saa u maniru vrhunskog napadača.
20.45: (1,90) Olimpik Marselj (3,50) Pariz (4,10)
Tih 2:2 je ostalo do kraja utakmice, a Điga je ponovo ostao na terenu do kraja meča. Vulverhempton je tako došao do osmog boda u Čempionšipu, deveti je na tabeli što nije tako strašno ako znamo da lider Svonsi ima samo tri poena više. Međutim, ono što jeste loše što su Vukovi iz pet utakmica primili čak 10 golova, manje samo od fenjeraša Barnlija.
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MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO
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ČEMPIONŠIP – 5. KOLO
Subota
Linkoln - Sautempton 1:1 (0:1)
Preston - Blekburn 2:1 (2:0)
Stouk - Čarlton 4:0 (4:0)
Barnli - Bristol Siti 1:2 (0:0)
Milvol - Bolton 4:0 (1:0)
Portsmut - Kardif 2:0 (1:0)
KPR - Midlsbro 0:1 (0:1)
Šefild - Norič 1:3 (1:2)
VBA - Votford 1:0 (1:0)
Vest Hem - Derbi Kaunti 3:0 (1:0)
Svonsi – Reksam 0:0
nedelja:
Brmingem – Vulverhempton 2:2 (2:2)