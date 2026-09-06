Radi punom parom proizvodna traka Plave korporacije: Dali šest golova, proradili i odbačeni talenti

A taj proces proizvodnje ovog leta je dostigao ozbiljne razmere. Strazbur je tokom letnjeg prelaznog roka prodao igrače u vrednosti od ravno 200.000.000 evra, potpuno demontirajući kičmu tima iz prošle sezone. Sa trake su skinuta i unovčena praktično šestorica standardnih prvotimaca. Odlazak prvog strelca Emanuela Emege u Čelsi bio je samo početak. Usledio je totalni egzodus: Valentin Barko i Dijego Moreira spakovali su kofere, dok su Hulio Ensiso, Gela Due i Abdul Uatara takođe napustili klub u transferima koji su napunili kasu korporacije. Bilo gde drugde, gubitak šest nosilaca igre značio bi borbu za opstanak selidbu u niži rang i momentalni bankrot ambicija. U Strazburu? To je samo značilo da je vreme za novu seriju proizvoda.

Ono što najviše može da raduje portugalskog stručnjaka jeste činjenica da su sinoć prodisali momci koji su do juče etiketirani kao odbačeni talenti. Igrači koji su u prethodnim prelaznim rokovima šetali po pozajmicama, otpisani od strane matičnih klubova, ili grejali klupu pod pritiskom skupljih novajlija, u nedelju su plesali po terenu, tu se prevashodno misli na Đovanija Rejnu (bivši igrač Dortmunda doveden iz Menhengladbaha za 3.000.000 evra) i Konrada Hardera (pozajmljen od Lajpciga) , koji su danas postigli po jedan gol, baš kao i Hakobo Ortega (pojačanje iz Real Madrida) i Diogo Sousa (pojačanje iz Vitorije Gimarais). Jedini dvostruki strelac na utakmici bio je starosedelac Samjuel Amo Amejo, koji je ušao sa klupe u 62. minutu, a 85. i 88. je dao peti i šesti gol Alzašana.

Pokazalo se da u sistemu Plave korporacije individualni status ne znači ništa, a mehanizam znači sve. Kada su šrafovi podmazani i zategnuti na pravom mestu, traka izbacuje isključivo golove, bez obzira na to čije ime piše na poleđini dresa. Strazbur je iz dosadašnja tri kola osvojio šest bodova, poražen je od Marselja, a trijumfovao protiv Lansa i Troe. U sledećem kolu dočekaće Monako.

FRANCUSKA LIGA 1 – 3. KOLO

Četvrtak

Tuluz - Lil 0:1 (0:0)

/Ueda 73/

Petak

Lion - Okser 3:1 (2:1)

/Baher 28, Atekame 31, Nuama 53 - Arčer 42/

PSŽ - Monako 1:2 (1:0)

/Markinjos 31 - Nazinjo 58, Idumbo 72/

Subota

Lans – Lorijan 0:1 (0:0)

/Kone 54/

Avr - Brest 1:2 (0:1)

/Fofana pen 79 - Dumbija pen 12, 51/

Nica - Le Man 1:1 (1:1)

/Vai 44 - Buraba 13/

Nedelja

Troa - Strazbur 2:6 (1:2)

/Mij 9, Le Duaron 90+5 - Ortega 40, Sousa 42, Rejna 57, Amo Amejo 85, 88, Harder 90+2/

17.15: (4,20) Anže (3,50) Ren (1,88)

20.45: (1,78) Marselj (4,00) Pariz (4,20)

***kvote su podložne promenama