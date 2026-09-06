Ova Barsa je zastrašujuća: Jamalov mangupluk najavio demontiranje Mestalje, Katalonci sami na vrhu
Vreme čitanja: 10min | ned. 06.09.26. | 18:17
Ubedljivih 5:0 na gostovanju kod Valensije
Navodno emaju klasičnog špica vrhunskog nivoa, a posle četiri kola u novoj sezoni La Lige imaju – 16 golova. Šest uz ime “prinudne" devetke Rafinje. I još deset podeljenih između ostalih igrača. Jedino što dakle nemaju jeste – problem sa realizacijom. Što je Barselona potvrdila i na današnjem gostovanju na Mestalji gde je deklasirala Valensiju sa 5:0 i, posle Realovog poraza od Betisa, osamila se na čelu La Lige.
Gde joj je, barem sudeći po onome što gledamo u ovom letnjem period, apsolutno i mesto. Valensija je primila pet komada, a mogla je još toliko, samo u prvom poluvremenu. Prosto, protiv ove Barse nema odbrane, a Rafinja je tu samo jedan od šrafova u mašineriji koju konstantno podmazuju asovi poput Lamina Jamala, Fermina Lopeza, te letnjih novajlija Entonija Gordona i Rodrija, koji je danas debitovao u startnih 11 i odmah od publike izvukao nekoliko aplauza za majstorske poteze.
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Uostalom, navijači Barselone danas nisu mogli ni da prestanu da tapšu, jer ovo je bila fudbalska rapsodija. Počevši od šestog minuta, kada je Ferminovu maestralnu loptu Jamal mangupskim lobom prebacio preko Stoleta Dimitrieskog.
Odmah da se razumemo, Dimitrieskom ne može ništa da se prebaci. Baš je makedonski golman sprečio potpuni debakl Slepih miševa koji su svakako u teškom kanalu, dodatno produbljenom “ratom” najvatrenijih navijača (danas na tribine iz protesta ušli tek u 19. minutu) protiv uprave kluba na čelu sa omraženim Piterom Limom, čiji je sin Kijat Lim danas prvi put uživo prisustvovao utakmici Valensije.
Imao je šta da vidi, doduše, uglavnom od protivničkog tima. Mada, a to je možda i najgore, nije ni Valensija baš nemo sedela i gledala šta Barsa radi. Čak je imala i nekoliko dobrih situacija – uglavnom preko Arnoa Danžume – ali ova Barselona ima i golmana da to reši, Đoana Garsiju.
Napred ima sve što joj treba da pokori Španiju, možda i Evropu. Uživanje je gledati ih kako razmenjuju pasove kao na malom fudbalu. Kako se ne boje da je gurnu saigraču u noge čak i kad je okružen dvojicom. Što da ne, kad su sigurni da će i taj napred znati sa njom.
Posle tog Jamalovog gola, njegovog prvog od dva, pogađali su i Fermin Lopez, Rafinja i Pedri, posebno impresivan je bio njegov dupli pas sa Danijem Olmom. Fermin je upisao i dve asistencije, koliko i Olmo, jednu je dodao Gordon, već petu ove sezone. Da je Kataloncima bilo potrebno deset komada verovatno bi ih deset i dali. Protiv Valensija, koja uz sve probleme koje ima svakako nije rival koga smeš da potceniš.
Osim ako nisi Barselona Hansija Flika. Toliko dominantan da ti je svejednog ko je preko puta. Pošto s ovakvim napadom svakako možeš da probušiš i tri metra debeo ciglani zid. Neverovatni su.
Jedino što je Kataloncima moglo da pokvari veče jeste povreda Erika Garsije, dobio je od Rodrija negotice udarac u lice i možda će narednih nedelja morati da igra sa maskom. Sa druge strane, jedina prava devetka u timu, novajlija Gabrijel Žezus, debitovala je večeras za Blaugranu, ali s obzirom na to koiko ovo dobro funkcioniše sa Rafinjom na terenu…
Kome još treba prava devetka?
PRIMERA – 4. KOLO
Petak
Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)
/Perot 81/
Subota
Atletik Bilbao - Atletiko Madrid 3:0 (0:0)
/Niko Vilijams 46, Navaro 48, Sanset 90/
Rajo Valjekano - Rasing Santander 3:2 (2:2)
/Raciu 17, Kameljo 43, 47 - Kanales 4, Garsija 28/
Viljareal - Deportivo La Korunja 2:3 (1:1)
/Pepe 19, Traore 76ag - Luismi 43, Edašuri 79, Obamejan 88/
Nedelja
Valensija – Barselona 0:5 (0:2)
/Jamal 6, 85, Lopez 22, Rafinja 55, Pedri 79/
18.30: (2,30) Alaves (3,15) Osasuna (3,35)
18.30: (2,50) Malaga (3,35) Levante (2,85)
21.00: (2,35) Espanjol (3,20) Sevilja (3,20)
Ponedeljak
19.00: (2,50) Hetafe (2,85) Selta (3,30)
21.30: (2,90) Elče (3,35) Sosijedad (2,45)
***kvote su podložne promenama