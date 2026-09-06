Ova Barsa je zastrašujuća: Jamalov mangupluk najavio demontiranje Mestalje, Katalonci sami na vrhu

Uostalom, navijači Barselone danas nisu mogli ni da prestanu da tapšu, jer ovo je bila fudbalska rapsodija. Počevši od šestog minuta, kada je Ferminovu maestralnu loptu Jamal mangupskim lobom prebacio preko Stoleta Dimitrieskog .

Odmah da se razumemo, Dimitrieskom ne može ništa da se prebaci. Baš je makedonski golman sprečio potpuni debakl Slepih miševa koji su svakako u teškom kanalu, dodatno produbljenom “ratom” najvatrenijih navijača (danas na tribine iz protesta ušli tek u 19. minutu) protiv uprave kluba na čelu sa omraženim Piterom Limom, čiji je sin Kijat Lim danas prvi put uživo prisustvovao utakmici Valensije.

Imao je šta da vidi, doduše, uglavnom od protivničkog tima. Mada, a to je možda i najgore, nije ni Valensija baš nemo sedela i gledala šta Barsa radi. Čak je imala i nekoliko dobrih situacija – uglavnom preko Arnoa Danžume – ali ova Barselona ima i golmana da to reši, Đoana Garsiju.

Napred ima sve što joj treba da pokori Španiju, možda i Evropu. Uživanje je gledati ih kako razmenjuju pasove kao na malom fudbalu. Kako se ne boje da je gurnu saigraču u noge čak i kad je okružen dvojicom. Što da ne, kad su sigurni da će i taj napred znati sa njom.

Posle tog Jamalovog gola, njegovog prvog od dva, pogađali su i Fermin Lopez, Rafinja i Pedri, posebno impresivan je bio njegov dupli pas sa Danijem Olmom. Fermin je upisao i dve asistencije, koliko i Olmo, jednu je dodao Gordon, već petu ove sezone. Da je Kataloncima bilo potrebno deset komada verovatno bi ih deset i dali. Protiv Valensija, koja uz sve probleme koje ima svakako nije rival koga smeš da potceniš.