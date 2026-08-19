Flamengo na putu za petu krunu Kopa Libertadoresa

Da je raspoloženje u timu koji trenira Leonardo Žardim izuzetno visoko videli smo i pre tri dana u prvenstvu Brazila. Četvorostruki osvajač Kopa Libertadoresa je kao gost deklasirao Mirasol sa 5:1. I to sa kombinovanim sastavom.

Žardim je odmarao nekoliko prvotimaca, kako bi duel sa Kruzeirom dočekao sa najboljim mogućim sastavom. Nedostaju mu još nedovoljno oporavljeni Aleks Sandro i Vitao, ali u konkurenciju se zato vratio Bruno Enrike, koji je trenirao najnormalnije prethodnih dana.

02.30: (1,65) Flamengo (3,70) Kruzeiro (5,60) - Prvi meč 1:1

S druge strane, Kruzeiro nije kompletan. Gabrijel Pek, kojeg je tim iz Belo Orizontea kupio ovog leta od Los Anđeles Galaksija za 10.500.000 evra doživeo je prelom noge već na debiju protiv Internasionala. Predstoji mu duža pauza, tako da ga nećemo gledati u Kopa Libertadoresu ove sezone.

Artur Žorž takođe ne može da računa ni na Mateusa Enrikea, koji odrađuje suspenziju, kao ni na povređenog Luisa Sinisteru, bivšeg fudbalera Fajenorda, Lidsa i Bornmuta.

Sa njima, Kruzeiro bi i imao neke šanse na Marakani. Ovako, ni tradicija mu nije naklonjena. Od poslednjih 13 okršaja Flamengo je trijumfovao na devet, Kruzeiro samo jednom. U martu ove godine na Marakani je bilo 2:0 za za domaćina, a golove su postigli Pedro i Karaskal. Inače, u brazilskoj Seriji A Flamengo ima 45 poena iz 22 kola i drugi je na tabeli sa tri boda manje i odigranim mečem manje od Palmeirasa. Kruzeiro je peti na tabeli sa 36 bodova iz 23 meča. Interesantno, ova dva tima će se ponovo sastati u nedelju u Belo Orizonteu, u sklopu brazilskog šampionata.

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KOPA LIBERTADORES - OSMINA FINALA (REVANŠI)

Utorak

Independijente - Fluminense 1:1 (0:0) - penalima 3:5, prvi meč 0:0

/Arse 90+7 penal - Serna 75/

Sreda

Tolima - Independijente del Valje 0:1

/Rodrigez 11/

Universidad Katolika - Estudijantes 0:3 (0:1) - 1:1

/Korea 44, Kariljo 53, 83/

23.55: (2,40) Kokimbo Unido (3,10) Platense (3,20) - 1:1

23.55: (4,70) Sero Portenjo (3,50) Palmeiras (1,80) - 1:1

Četvrtak

02.30: (1,65) Flamengo (3,70) Kruzeiro (5,60) - 1:1

23.55: (1,60) LDU Kito (3,70) Mirasol (6,25) - 1:1

Petak

02.30: (2,00) Korintijans (3,20) Rosario Sentral (4,20) - 0:0

*** kvote su podložne promenama