ANKETA: Ocenite učinak Orlova u prve četiri utakmice Lige nacija
Vreme čitanja: 1min | pon. 05.10.26. | 15:33
Ko je bio dobar, ko je iznenadio, a ko podbacio? Da čujemo šta vi kažete...
Prva crta je podvučena. Kao u smučarskim diciplinama, gledamo prolazno vreme i ono nije dobro. Fudbaleri Srbije iz prve četiri utakmice u Ligi nacija imaju – nula bodova. Ostala su još dva meča u novembru, protiv Nemačke u Beogradu i Grčke u Volosu, kao prilika da Orlovi pokažu da su dostojni „A“ divizije i da probaju da iščeprkaju neki bod koji bi ih spasao direktnog ispadanja iz elitnog ranga i odveo u martovski baraž za opstanak.
Nego, kad smo već kod metafore sa zimskim sportovima, da vidimo kakav je bio umetnički dojam. Poslednja utakmica protiv Holandije u Ajndhovenu blago je popravila utisak. Ali, da čujemo i vas.
Izabrane vesti
Ko vas je oduševio, a ko razočarao? Imamo li bekove? Ko treba da igra u špicu napada čak i kada svi budu na broju? Da li je vreme za mlade snage? Da li je selektor Veljko Paunović pogodio sa vraćanjem u reprezentaciju par iskusnih asova?
Odgovore na ova pitanja posredno možete da date tako što ćete oceniti učinak fudbalera Srbije u četiri utakmice protiv Grčke, Nemačke, odnosno Holandije. Koliko je ko igrao od njih 24 možete da pročitate u zasebnom teksu na našem portalu, ali koliko vas je čiji učinak zadovoljio? „Glas naroda“ na kraju je ipak najmerodavniji. Ocene su u rasponu od šest do deset, pa izvolite...