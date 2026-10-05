ANKETA: Ocenite učinak Orlova u prve četiri utakmice Lige nacija

Prva crta je podvučena. Kao u smučarskim diciplinama, gledamo prolazno vreme i ono nije dobro. Fudbaleri Srbije iz prve četiri utakmice u Ligi nacija imaju – nula bodova. Ostala su još dva meča u novembru, protiv Nemačke u Beogradu i Grčke u Volosu, kao prilika da Orlovi pokažu da su dostojni „A“ divizije i da probaju da iščeprkaju neki bod koji bi ih spasao direktnog ispadanja iz elitnog ranga i odveo u martovski baraž za opstanak.

Nego, kad smo već kod metafore sa zimskim sportovima, da vidimo kakav je bio umetnički dojam. Poslednja utakmica protiv Holandije u Ajndhovenu blago je popravila utisak. Ali, da čujemo i vas.