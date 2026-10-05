Inijesta: Zlatna lopta ne može u isti rang sa osvajanjem Lige šampiona, mi smo bili fokusirani na trofeje

Postoje li stvari o vama koje ni sami ne znate? „Možda, postoje stvari koje mi nisu rekli…“

Jedan od slogana izložbe „Inijesta, unutrašnja igra“ kaže da će pomoći ljudima da upoznaju pravog Inijestu. S obzirom na vašu veliku medijsku prisutnost, mislite li da vas ljudi zapravo ne poznaju? „Mislim da sam se uvek trudio da budem transparentan prema spoljnom svetu. Većina vas koji ste radili sa mnom tokom godina poznaje me prilično dobro. Uvek sam se prikazivao onakvim kakav jesam, i u najboljim i u najgorim izdanjima, ali u ovakvim momentima sa ovom izložbom, možda postoje stvari koje još nisu viđene. Čak sam rekao i ljudima koji je pripremaju da, kada je budem video, želim da vidim nešto što će i mene iznenaditi“.

Ona će ispuniti pojedinca, ne i navijače. Barem ne u tolikoj meri kao trofeji. Generacija čiji je Andres Inijesta bio deo za njih bi dala – sve. Bili su joj najvažniji. Upravo o tome je pričao u intervjuu za As, a povod je bio njegova izložba…

Na primer?

„Kada sam se borio sa depresijom, tek sam naknadno saznao da je moja porodica razgovarala sa psihologom o tome kako da priđu tom problemu. Nisam to znao i nisam bio svestan toga“.

Izložba se oslanja na četiri stuba: očekivanja, ranjivost, otpornost i mentalno zdravlje. Da li je teško priznati ranjivost kada ste zvezda?

„Postoji deo nas koji uvek pokušavamo da se prikažemo spoljnom svetu kao jak, kao da se nećemo raspasti, kao da smo sposobni za sve. Delom je to i neophodno, jer su ponekad privid i slika važniji od stvarnih potreba, ali to nije nespojivo sa pokazivanjem ili deljenjem osećanja. To ne znači da ste slabi, nesposobni ili manje jaki. Sve postaje jasnije s vremenom“.

(©Reuters)

Zbog te umerenosti u javnosti niste osvojili Zlatnu loptu, a pretpostavljam da ste je želeli i verovali da ste je zaslužili, ali je nikada niste tražili. Danas se stvari ne rade tako – moderno je hvaliti se i tražiti priznanja. Šta mislite o tome?

„Ne znam da li se svet promenio ili je to samo način na koji gledamo na stvari. Ne znam. Volim da mislim, i još uvek mislim, da ono što navijači svakog tima žele da vide jeste da njihov tim osvaja titule, bez obzira na Zlatnu loptu. Nakon toga, svako će toj nagradi pridati značaj koji smatra odgovarajućim“.

Da li ste pridavali veliki značaj Zlatnoj lopti?

„Generalno, mislim da su svi bili više fokusirani na titule. Ne znam kako da se izrazim“.

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Hajde, pokušajte…

„Pa ponekad se više fokusiramo na pojedinca nego na kolektiv. Kada čujem ljude kako govore da je Zlatna lopta toliko važna… Ne znam. Ono što ljudi žele jesu La Liga i Liga šampiona, pa ako dođe i individualna nagrada – došla je. To nije dostignuće koje se može staviti u isti rang sa osvajanjem La Lige ili Lige šampiona“.

Niko neće izaći na ulice da slavi Zlatnu loptu.

„Upravo tako. Sve ima svoj nivo, a mi ponekad želimo da to postavimo kao najvažniju stvar koja postoji, a nije“.

(©Reuters)

Da li ste se iznenadili što vas nisu pitali koga smatrate favoritom za Zlatnu loptu?

„Možda zato što sam daleko, ali nisam mnogo mislio o tome. Pre intervjua nisam razmišljao, ali bih, ipak, voleo da to bude španski igrač. To bi bilo logično nakon osvajanja Svetskog prvenstva“.

Dakle, razumem da je najvažnija stvar Svetsko prvenstvo. Kako se nosite sa tim što više niste jedini koji je odlučio finale za Španiju? Poznajući vas, pretpostavljam da ste srećni, zar ne?

„Naravno, oko toga nema dileme. Na kraju krajeva, za Španiju kao zemlju i njenu fudbalsku reprezentaciju, imati jednu zvezdicu nije isto što i imati dve. Druga zvezdica je sasvim druga priča“.

Kakve razlike vidite između ove generacije i one koja je osvojila titulu 2010. godine?

„Veoma su mladi. Izazov je održati mentalitet kako bi grupa nastavila da prikazuje ovo što sada prikazuje. Ako pogledate četiri, šest ili osam godina unapred, okosnica tima biće na svom vrhuncu. Sadašnjost i budućnost deluju veoma obećavajuće“.

Kada je u pitanju „slučaj Negreira“, kako se osećate kada čujete priče koje se plasiraju?

„Iz čisto fudbalske perspektive, tu nema nikakve debate. Diskusija još nije dobila svoj konačni epilog, ali čak i kada bismo analizirali svaku utakmicu iz te ere, ne bismo našli niti jedan procenat tih navodnih primera favorizovanja. Nikada nisam čuo, video niti osetio bilo kakvu pomoć. Na svakoj utakmici i navijači i igrači vide kako se favorizuje protivnički tim“, zaključio je Andres Inijesta.